Un fotbalist african, trecut şi pe la Rapid, pretinde că împlinește 38 de ani, dar a picat testul poligraf - Antena Sport

În 2008, Seydou Doumbia s-a aflat în proble la Rapid. Venea din Japonia, de la Kashiwa Reysol, şi timp de câteva săptămâni s-a antrenat cu formaţia giuleşteană, iar Mircea Rednic era antrenor.

Jucătorul nu a fost păstrat, şi pentru el a urmat un parcurs interesant fotbalistic. Ivorianul Seydou Doumbia a evoluat pentru formaţii ca Young Boys, CSKA Moscow, Roma sau Basel. Ajuns în vârful carierei, cota lui de piaţă ajunsese chiar la 10 milioane de euro. Acum, ivorianul s-a retras din fotbal şi a devenit subiect de glumă pe interet. Născut pe 31 decembrie 1987, el susţine că împlineşte în curând 38 de ani. Numai că, există destule voci care susţin că vârsta lui reală este alta.

Fostul fotbalist a acceptat să dea testul cu detectorul de minciuni, dar, surpriză! L-a picat! Nu este însă un rezultat concludent, pentru că fotbalistul era uşor amuzat în momentul în care i-a fost pusă întrebarea.