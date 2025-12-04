Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Un fotbalist african, trecut şi pe la Rapid, pretinde că împlinește 38 de ani, dar a picat testul poligraf - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Un fotbalist african, trecut şi pe la Rapid, pretinde că împlinește 38 de ani, dar a picat testul poligraf

Un fotbalist african, trecut şi pe la Rapid, pretinde că împlinește 38 de ani, dar a picat testul poligraf

Radu Constantin Publicat: 4 decembrie 2025, 15:13

Comentarii
Un fotbalist african, trecut şi pe la Rapid, pretinde că împlinește 38 de ani, dar a picat testul poligraf

În 2008, Seydou Doumbia s-a aflat în proble la Rapid. Venea din Japonia, de la Kashiwa Reysol, şi timp de câteva săptămâni s-a antrenat cu formaţia giuleşteană, iar Mircea Rednic era antrenor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jucătorul nu a fost păstrat, şi pentru el a urmat un parcurs interesant fotbalistic. Ivorianul Seydou Doumbia a evoluat pentru formaţii ca Young Boys, CSKA Moscow, Roma sau Basel. Ajuns în vârful carierei, cota lui de piaţă ajunsese chiar la 10 milioane de euro. Acum, ivorianul s-a retras din fotbal şi a devenit subiect de glumă pe interet. Născut pe 31 decembrie 1987, el susţine că împlineşte în curând 38 de ani. Numai că, există destule voci care susţin că vârsta lui reală este alta.

Fostul fotbalist a acceptat să dea testul cu detectorul de minciuni, dar, surpriză! L-a picat! Nu este însă un rezultat concludent, pentru că fotbalistul era uşor amuzat în momentul în care i-a fost pusă întrebarea.

 

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cina va câştiga titlul mondial în Formula 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Profesorul "gigolo" din Timişoara, acuzat de abuz sexual asupra unei eleve minore, și-a dat demisia
Observator
Profesorul "gigolo" din Timişoara, acuzat de abuz sexual asupra unei eleve minore, și-a dat demisia
ANAF a suspendat fiscal salonul Monicăi Hunyadi, ”coafeza” de la ESZ Prahova. Ce se ascunde în spatele cifrelor?
Fanatik.ro
ANAF a suspendat fiscal salonul Monicăi Hunyadi, ”coafeza” de la ESZ Prahova. Ce se ascunde în spatele cifrelor?
18:17
Generația de Aur, gest superb pentru „tricolori” înaintea barajului cu Turcia. Ilie Dumitrescu a dezvăluit planul pus la cale
18:12
Lionel Messi, anunț crucial cu privire la prezența la Cupa Mondială din 2026
17:47
Presa din Hexagon a făcut anunțul în cazul lui Louis Munteanu: „Sosirea lui se apropie”
17:22
Barcelona, decizie categorică înaintea meciului cu Eintracht Frankfurt! Cum vor opri catalanii „invazia” nemților
17:21
„Cum ai ajuns la FCSB?” Florin Cernat a dat cărțile pe față după ce a semnat cu campioana
17:01
Daniel Oprița, dorit pe banca unei echipe din Liga 1. Poate pleca de la CSA Steaua după șase ani
Vezi toate știrile
1 FotoAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte 2 FotoDan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său! 3 Gigi Becali l-a distrus după UTA – FCSB 3-0: „S-a cerut afară, a alergat mult săracu’”. Pe cine a remarcat 4 Plecare importantă din staff-ul Universităţii Craiova. A semnat în prima Ligă din Porugalia 5 FCSB pregăteşte al doilea transfer al iernii. Fotbalist crescut de Arsenal, negocieri avansate cu Gigi Becali 6 Nicolae Stanciu, dat ca şi transferat la FCSB. Cine face anunţul: “Nu vine la Rapid”
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroulAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte
Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu MainzDecizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz