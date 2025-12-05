Benfica - Sporting LIVE VIDEO (22:15). „Clasicul” Portugaliei deschide runda a 13-a - Antena Sport

Benfica – Sporting este capul de afiș al rundei a 13-a din Portugalia, dar și meciul care deschide această etapă. Partida este transmisă în direct pe AntenaPLAY, dar și în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cele două formații ocupă locurile 2 și 3 în clasamentul primei ligi, fiind despărțire în prezent de doar trei puncte. Echipa lui Jose Mourinho este fără înfrângere pe teren propriu în acest sezon, în timp ce Sporting a câștigat toate deplasările din actuala stagiune.

Benfica – Sporting LIVE VIDEO (22:15)

Benfica și Sporting sunt din nou față în față, la mai bine de patru luni distanță de la acea Supercupă a Portugaliei, jucată la finalul lunii iulie și câștigată de actuala gazdă cu scorul de 1-0.

Din 29 ianuarie 2022 nu a mai câștigat Sporting un meci pe terenul celor de la Benfica. Se întâmpla într-un meci din Cupa Ligii, iar atunci oaspeții se impuneau cu scorul de 2-1.

Sporting Lisabona are cel mai bun atac din campionat, cu un total de 31 de goluri înscrise, cu șase mai multe decât adversara directă de vineri seară.