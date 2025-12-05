"Numai să ajungem acolo". Ioan Andone a reacționat după ce România și-a aflat posibilele adversare de la Mondial - Antena Sport

Închide meniul
"Numai să ajungem acolo". Ioan Andone a reacționat după ce România și-a aflat posibilele adversare de la Mondial

Campionatul Mondial 2026 | "Numai să ajungem acolo". Ioan Andone a reacționat după ce România și-a aflat posibilele adversare de la Mondial
“Numai să ajungem acolo”. Ioan Andone a reacționat după ce România și-a aflat posibilele adversare de la Mondial

Andrei Nicolae Publicat: 5 decembrie 2025, 21:40

Numai să ajungem acolo. Ioan Andone a reacționat după ce România și-a aflat posibilele adversare de la Mondial

Grupa României de la Campionatul Mondial / Profimedia

Ioan Andone a fost una dintre primele persoane care a oferit o reacție după ce România și-a aflat posibilele adversare de la Cupa Mondială. În urma tragerii la sorți, țara care va veni din play-off-ul european C, din care fac parte și “tricolorii”, a fost repartizată în Grupa D, alături de Statele Unite ale Americii, Paraguay și Australia.

Andone crede că eventuala grupă a României este una accesibilă, însă până atunci elevii lui Mircea Lucescu vor avea de trecut de baraj. În semifinalele play-off-ului, “tricolorii” dau peste Turcia în deplasare pe 26 martie, în timp ce pe 31 ar fi finala barajului contra învingătoarei duelului dintre Slovacia și Kosovo.

Ioan Andone, după tragerea la sorți a Cupei Mondiale: “N-arată rău”

Fostul jucător, care a făcut parte din generația României de la Mondialul din ’90, și-a adus aminte de cum au abordat el și colegii săi turneul final care a avut loc în Italia.

N-arată rău. Avem șanse, numai să ajungem acolo. Noi tot vorbim și e foarte bine că suntem acolo în cele patru (n.r. de la baraj). Putem să ne calificăm, sunt două meciuri.

Întâi să treci de primul meci, care mi se pare mult mai greu decât al doilea. Și noi, uite, generația în care am fost, când ajungi acolo zici «Ce am de pierdut?». Nu ai frică acolo“, a spus fostul mare fundaș român în studioul Antena 1.

Grupele complete de la Cupa Mondială

  • Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, UEFA Play-off D (Danemarca, Macedonia de Nord, Cehia, Irlanda)
  • Grupa B: Canada, UEFA Play-off A (Italia, Irlanda de Nord, Ţara Galilor, Bosnia), Qatar, Elveţia
  • Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoţia
  • Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, UEFA Play-off C (Turcia, România, Slovacia, Kosovo)
  • Grupa E: Germania, Curacao, Coasta de Fildeş, Ecuador
  • Grupa F: Olanda, Japonia, UEFA Play-off B (Ucraina, Suedia, Polonia, Albania), Tunisia
  • Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
  • Grupa H: Spania, Insulele Capului Verde, Arabia Saudită, Uruguay
  • Grupa I: Franţa, Senegal, Play-off 2 (Irak, Bolivia, Surinam), Norvegia
  • Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania
  • Grupa K: Portugalia, FIFA Play-off 1 (Noua Caledonie, RD Congo, Jamaica), Uzbekistan, Columbia
  • Grupa L: Anglia, Croaţia, Ghana, Panama
