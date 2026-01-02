Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dat afară de Dan Șucu, a semnat cu Juventus! A fost anunțat oficial - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Dat afară de Dan Șucu, a semnat cu Juventus! A fost anunțat oficial

Dat afară de Dan Șucu, a semnat cu Juventus! A fost anunțat oficial

Radu Constantin Publicat: 2 ianuarie 2026, 19:10

Comentarii
Dat afară de Dan Șucu, a semnat cu Juventus! A fost anunțat oficial

Dan Sucu şi Patrick Vieira / Facebook Genoa

Genoa nu mai cunoștea gustul succesului cu Marco Ottolini la conducere, iar Dan Șucu a fost nevoit să facă o serie de schimbări la echipă. Printre care și înlăturarea antrenorului Patrick Vieira, dar și a lui Marco Ottolini.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mutarea până la urmă s-a dovedit benefică! Marco Ottolini a ajuns la Juventus la doar două luni după ce Dan Șucu a decis să-l demită de la Genoa, club unde ocupa aceeași funcție pe care urmează să o preia acum în Piemont.

Numirea marchează o revenire pentru Ottolini la Juventus, acolo unde a mai activat în perioada 2018–2022, tot în rolul de director sportiv.

„Juventus are plăcerea de a anunța numirea lui Marco Ottolini în funcția de director sportiv al clubului. Începând cu 1 ianuarie 2026, Ottolini a devenit oficial parte din conducerea clubului, urmând să lucreze sub coordonarea directorului executiv Damien Comolli”, se arată în comunicatul oficial al clubului torinez.

Mutarea este una de bun augur pentru Radu Drăgușin, pentru că Marco Ottolini îl apreciază pe român. Marco Ottolini și Radu Drăgușin au mai lucrat împreună la Genoa, club de la care s-a transferat în Anglia.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB, până la urmă, să prindă primăvara europeană?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cu cât s-a trezit un bucureștean că are de plătit pentru impozitul unui apartament cu 3 camere în Sectorul 6
Observator
Cu cât s-a trezit un bucureștean că are de plătit pentru impozitul unui apartament cu 3 camere în Sectorul 6
O nouă tragedie în fotbal! A murit la o vârstă extrem de fragedă
Fanatik.ro
O nouă tragedie în fotbal! A murit la o vârstă extrem de fragedă
18:40
Când debutează Louis Munteanu în tricoul lui DC United? Câte meciuri poate juca până la barajul Turcia – România
18:35
Transfer de top pentru SCM Rm. Vâlcea – interul stânga Emilie Arntzen
18:06
Supercomputerul a decis! Ce șanse are Cristi Chivu să câștige titlul cu Inter în Serie A
18:03
Primul transfer rezolvat de Rapid. Cu ce atacant din Spania a bătut palma Șucu!
17:39
Florin Tănase, dezvăluire despre cel mai dificil moment din 2025: “Mai jos de atât nu se poate”
17:35
Fotbalistul de 10 milioane de euro al lui Gigi Becali se plânge că i-a fost distrusă cariera la FCSB
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVCristi Borcea, dezvăluire uluitoare. Câți porci a tăiat de Crăciun pentru el și familia lui 2 Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB 3 Primul transfer din 2026 pentru Dinamo! “Câinii” l-au convins să semneze pe un cunoscut jucător român din Liga 1 4 Gică Hagi taie în carne vie la Farul Constanța. Ce jucători dă afară 5 Atacant de două milioane de euro pentru Costel Gâlcă! Are 15 goluri în 19 meciuri jucate 6 Încă o lovitură pentru Neluțu Varga! Cine pleacă pe bani mulți de la CFR, după Louis Munteanu
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea CraiovaGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!
Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”
Cristi Borcea, dezvăluire uluitoare. Câți porci a tăiat de Crăciun pentru el și familia luiCristi Borcea, dezvăluire uluitoare. Câți porci a tăiat de Crăciun pentru el și familia lui