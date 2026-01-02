Dat afară de Dan Șucu, a semnat cu Juventus! A fost anunțat oficial - Antena Sport

Genoa nu mai cunoștea gustul succesului cu Marco Ottolini la conducere, iar Dan Șucu a fost nevoit să facă o serie de schimbări la echipă. Printre care și înlăturarea antrenorului Patrick Vieira, dar și a lui Marco Ottolini.

Mutarea până la urmă s-a dovedit benefică! Marco Ottolini a ajuns la Juventus la doar două luni după ce Dan Șucu a decis să-l demită de la Genoa, club unde ocupa aceeași funcție pe care urmează să o preia acum în Piemont.

Numirea marchează o revenire pentru Ottolini la Juventus, acolo unde a mai activat în perioada 2018–2022, tot în rolul de director sportiv.

„Juventus are plăcerea de a anunța numirea lui Marco Ottolini în funcția de director sportiv al clubului. Începând cu 1 ianuarie 2026, Ottolini a devenit oficial parte din conducerea clubului, urmând să lucreze sub coordonarea directorului executiv Damien Comolli”, se arată în comunicatul oficial al clubului torinez.

Mutarea este una de bun augur pentru Radu Drăgușin, pentru că Marco Ottolini îl apreciază pe român. Marco Ottolini și Radu Drăgușin au mai lucrat împreună la Genoa, club de la care s-a transferat în Anglia.