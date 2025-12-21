Revenit în echipa de start, Dennis Man a fost schimbat la pauză în Utrecht - PSV. Nota primită de român - Antena Sport

Dennis Man a revenit în primul 11 al celor de la PSV Eindhoven, fiind trimis încă din primul minut în teren de către antrenorul Peter Bosz, în meciul din deplasare cu Utrecht.

Fotbalistul român nu a avut mari realizări în primele 45 de minute, ba mai mult, echipa sa a încasat și un gol și a fost condusă pe tabelă la pauză. Tehnicianul campioanei din Eredivisie a luat decizia de a-l schimba la pauză.

Dennis Man, scos după o repriză în Utrecht – PSV

Dennis Man a intrat titular duminică în partida dintre FC Utrecht și PSV Eindhoven, din etapa cu numărul 17 din Eredivisie. Românul fusese rezervă la ultimul joc al campioanei en-titre.

Din păcate, gazdele au fost cele care au deschis scorul în minutul 31 prin Mike van der Hoorn, cel care a fructificat pasa lui Siebe Horemans. A fost și scorul pauzei.

Dennis Man nu a avut deloc realizări în prima parte, iar la pauză Peter Bosz a luat decizia de a-l înlocui cu bosniacul Esmir Bajraktarevic. Totodată, internaționalul român a fost cel mai slab jucător de pe teren în prima repriză, fiind notat cu 6,2 de către cei de la Sofa Score.