Decizia luată de Real Madrid, înainte de gala Balonului de Aur - Antena Sport

Real Madrid, echipa lui Kylian Mbappe, care va juca marţi un meci din campionatul spaniol de fotbal împotriva lui Levante, nu va trimite nicio delegaţie la ceremonia Balonului de Aur de luni seara, potrivit unei surse apropiate organizatorilor, scrie AFP.

Clubul însă le permite jucătorilor săi să participe individual, dacă doresc la eveniment. Astfel, Caroline Weir, componenta echipei feminine, care se numără printre nominalizările la Balonul de Aur feminin, va călători la Paris, a declarat aceeaşi sursă.

Ce decizie a luat Real Madrid înainte de gala Balonului de Aur

Cu toate acestea, echipa masculină, care este concentrată pe meciul din La Liga programat marţi, nu va face deplasarea, la cererea antrenorului lor, Xabi Alonso, notează agerpres.ro.

Kylian Mbappe a anunţat deja marţi, după victoria cu 2-1 împotriva lui Olympique Marseille în Liga Campionilor, că nu va participa la ceremonie pentru a primi trofeul Gerd Muller pentru cel mai bun marcator al sezonului.

Sezonul trecut, Real Madrid a absentat de la ceremonie, nemulţumită de premiul acordat lui Rodri (Manchester City) în detrimentul jucătorului lor, Vinicius Jr.