Deian Sorescu a ratat un penalty în meciul contra lui Valentin Mihăilă! Notele primite de români - Antena Sport

Deian Sorescu a ratat un penalty în meciul contra lui Valentin Mihăilă! Notele primite de români

Fotbal | Fotbal extern

Deian Sorescu a ratat un penalty în meciul contra lui Valentin Mihăilă! Notele primite de români

Publicat: 8 noiembrie 2025, 19:12

Deian Sorescu a ratat un penalty în meciul contra lui Valentin Mihăilă! Notele primite de români

Deian Sorescu / Profimedia Images

Deian Sorescu a ratat un penalty în meciul terminat la egalitate de Gaziantep FK, scor 2-2, cu Rizespor, echipa lui Valentin Mihăilă. Sorescu a ratat lovitura de la 11 metri în minutul 71. Pentru Gaziantep au marcat Bayo ‘2 şi Rodrigues ’74. Rizespor a înscris prin Sowe ’29 şi Rodrigues ’59 (autogol).

Sorescu a intrat pe teren în minutul 60. Tot la Gaziantep, Alexandru Maxim a jucat până în minutul 56. La Rizespor, Valentin Mihăilă a intrat pe teren în minutul 65.

Deian Sorescu a ratat un penalty în Gaziantep – Rizespor 2-2

Trabzonspor ocupă locul 3 în clasament, Gaziantep este pe 6, Alanyaspor ocupă poziţia a opta şi Rizespor este pe 10.

Deian Sorescu a primit nota 6.2 din partea flashscore.ro pentru prestaţia din meciul contra echipei lui Mihăilă. Mihăilă a fost notat cu 6. Cea mai mare notă dintre românii care au jucat în Gaziantep – Rizespor 2-2 a primit-o Alex Maxim, 7.4.

Sâmbătă, Ianis Hagi a marcat un gol de senzaţie în Trabzonspor – Antalyaspor 1-1 şi a primit cea mai mare notă a acelei partide, 8.

