Ianis Hagi, cel mai bun de pe teren în Trabzonspor - Antalyaspor 1-1! Nota primită de fiul lui Gică Hagi - Antena Sport

Ianis Hagi (27 de ani) a fost MVP-ul partidei în meciul Trabzonspor – Antalyaspor 1-1. Fiul lui Gică Hagi a egalat-o pe Trabzonspor în minutul 73 al meciului, cu un gol de senzaţie.
Ianis Hagi a şutat cu stângul din afara careului, balonul oprindu-se în vinclul porţii apărate de Onana.
Ianis Hagi, cel mai bun de pe teren în Trabzonspor – Antalyaspor 1-1! Fiul “Regelui” a egalat cu un eurogol
Pentru evoluţia lui din meciul cu Trabzonspor, Ianis Hagi a fost notat cu 8 de către flashscore.ro, cea mai mare notă a meciului. Colegul lui Ianis Hagi de la Alanyaspor, fostul jucător al naţionalei U21 a României, Umit Akdag, a primit 7.2.
E al doilea gol al lui Ianis Hagi pentru Alanyaspor. Fiul lui Gică Hagi are şi un assist pentru formaţia turcă în cele 8 partide în care a jucat în campionat.
Ianis Hagi se află printre jucătorii convocaţi de selecţionerul Mircea Lucescu pentru meciurile cu Bosnia şi San Marino, ultimele din grupa H a preliminariilor World Cup 2026. România – San Marino e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY marţi, 18 noiembrie, de la 21:45.
Ianis Hagi a dat assist-ul la golul cu care Virgil Ghiţă i-a adus victoria României în meciul cu Austria. Ghiţă a înscris cu capul în minutul 90+5, după centrarea excelentă a lui Ianis Hagi.
Lotul României pentru meciurile cu Bosnia și San Marino
PORTARI
Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);
FUNDAȘI
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6) ;
MIJLOCAȘI
Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);
ATACANȚI
Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1).
