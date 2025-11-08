Ianis Hagi, cel mai bun de pe teren în Trabzonspor - Antalyaspor 1-1! Nota primită de fiul lui Gică Hagi - Antena Sport

Ianis Hagi în meciul cu Trabzonspor, în care a înscris un gol de senzaţie / Profimedia Images

Ianis Hagi (27 de ani) a fost MVP-ul partidei în meciul Trabzonspor – Antalyaspor 1-1. Fiul lui Gică Hagi a egalat-o pe Trabzonspor în minutul 73 al meciului, cu un gol de senzaţie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ianis Hagi a şutat cu stângul din afara careului, balonul oprindu-se în vinclul porţii apărate de Onana.

Ianis Hagi, cel mai bun de pe teren în Trabzonspor – Antalyaspor 1-1! Fiul “Regelui” a egalat cu un eurogol

Pentru evoluţia lui din meciul cu Trabzonspor, Ianis Hagi a fost notat cu 8 de către flashscore.ro, cea mai mare notă a meciului. Colegul lui Ianis Hagi de la Alanyaspor, fostul jucător al naţionalei U21 a României, Umit Akdag, a primit 7.2.

E al doilea gol al lui Ianis Hagi pentru Alanyaspor. Fiul lui Gică Hagi are şi un assist pentru formaţia turcă în cele 8 partide în care a jucat în campionat.

Ianis Hagi se află printre jucătorii convocaţi de selecţionerul Mircea Lucescu pentru meciurile cu Bosnia şi San Marino, ultimele din grupa H a preliminariilor World Cup 2026. România – San Marino e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY marţi, 18 noiembrie, de la 21:45.