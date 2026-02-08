Dennis Man a marcat din nou pentru PSV şi a adus victoria! Schimbare inspirată a lui Peter Bosz - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Dennis Man a marcat din nou pentru PSV şi a adus victoria! Schimbare inspirată a lui Peter Bosz

Alex Masgras Publicat: 8 februarie 2026, 19:38

Dennis Man, după golul marcat în Groningen - PSV / Profimedia

Dennis Man a marcat golul victoriei pentru PSV în meciul de pe terenul lui Groningen, din etapa cu numărul 22 din Eredivisie, scor 2-1. Internaţionalul român a fost introdus în minutul 60 al partidei de Peter Bosz şi a avut nevoie de doar un sfert de oră pentru a marca.

Man a fost la locul potrivit în momentul potrivit. În urma unui corner, fostul jucător de la Parma a interceptat excelent balonul trimis de Saibari în faţa porţii adverse şi a dus scorul la 2-1.

Dennis Man a marcat golul victoriei în Groningen – PSV 1-2

Primii care au înscris au fost cei de la Groningen. În minutul 17, Taha a deschis scorul pentru gazde, care au condus până în minutul 65. Saibari, cel care avea să paseze decisiv la golul lui Man, a fost cel care a restabilit egalitatea.

În urma acestui succes, PSV a ajuns la 59 de puncte în Eredivisie şi se află la 17 puncte în faţa celor de la Feyenoord, echipa de pe locul al doilea. Nijmegen, echipa de pe locul 3, cu 41 de puncte, poate urca pe locul 2, la finalul etapei.

Pentru Dennis Man, acesta a fost al şaselea gol marcat de Dennis Man în toate competiţiile şi al patrulea în Eredivisie. Internaţionalul român mai are şi şase pase decisive în acest sezon pentru PSV.

  • 13 milioane de euro este cota de piaţă a lui Dennis Man, potrivit transfermarkt.com
