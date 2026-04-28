Adrian Șut, final de aventură la Al-Ain! Arabii au făcut anunțul: „Nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor”

La aproape patru luni de la plecarea de la FCSB, Adrian Șut a primit o veste nu tocmai bună. Mijlocașul român în vârstă de 26 de ani a intrat pe lista neagră a conducerii de la Al-Ain.
Mai mult decât atât, jurnaliștii saudiți precizează că oficialii au luat o decizie radicală în privința sa și anume să îi rezilieze contractul, urmând să aducă un înlocuitor pe măsură.
După zece apariții și un gol marcat la echipa care a plătit 1,4 milioane de euro pentru a-l transfera de la FCSB, Adrian Șut are parte de vești proaste din partea celor de la Al-Ain.
Concret, românul nu a fost în lot la ultimul meci jucat de gruparea din care face parte, mai mult decât atât, ar fi fost inclus pe lista jucătorilor care vor pleca la finalul acestui sezon.
Asta se va întâmpla în ciuda faptului că el mai are contract cu Al-Ain până în vara anului 2028. Conducerea ia în calcul investirea unei sume importante pentru aducerea unui înlocuitor.
„Al-Ain a întocmit deja o listă neagră pe care sunt trei jucători care vor fi puși pe liber, la finalul sezonului. După evaluarea făcută de antrenorul Vladimir Ivic, conducerea a decis să se debaraseze de cei trei fotbaliști, astfel încât în locurile lor să fie aduși alții, iar echipa să fie mai puternică, în vederea participării în Champions League.
În capul listei plecărilor e fundașul central, Kouame Autonne. Acesta a fost exclus deja din planurile antrenorului Vladimir Ivic, care preferă alte soluții pentru linia de fund. Al doilea nume de pe lista neagră e cel al lui Adrian Șut. Conducerea a luat decizia de a-l pune pe liber pentru că mijlocașul român nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor fanilor și al staffului tehnic. Prin plecarea lui Șut, Al-Ain va aduce un mijlocaș de clasă mondială, care să ridice nivelul echipei. În fine, al treilea jucător care va fi pus pe liber de Al-Ain e Nassim Chadli, care a fost deja împrumutat, la Bani Yas, pentru partea a doua a sezonului”, au scris jurnaliștii saudiți, potrivit sport.ro.
