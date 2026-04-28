Adrian Șut, final de aventură la Al-Ain! Arabii au făcut anunțul: „Nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor”

La aproape patru luni de la plecarea de la FCSB, Adrian Șut a primit o veste nu tocmai bună. Mijlocașul român în vârstă de 26 de ani a intrat pe lista neagră a conducerii de la Al-Ain.

Mai mult decât atât, jurnaliștii saudiți precizează că oficialii au luat o decizie radicală în privința sa și anume să îi rezilieze contractul, urmând să aducă un înlocuitor pe măsură.

Adrian Șut, pe picior de plecare de la Al-Ain

După zece apariții și un gol marcat la echipa care a plătit 1,4 milioane de euro pentru a-l transfera de la FCSB, Adrian Șut are parte de vești proaste din partea celor de la Al-Ain.

Concret, românul nu a fost în lot la ultimul meci jucat de gruparea din care face parte, mai mult decât atât, ar fi fost inclus pe lista jucătorilor care vor pleca la finalul acestui sezon.

Asta se va întâmpla în ciuda faptului că el mai are contract cu Al-Ain până în vara anului 2028. Conducerea ia în calcul investirea unei sume importante pentru aducerea unui înlocuitor.