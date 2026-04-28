Răzvan Lucescu, despre înfrângerea din Cupa Greciei: “Când pierd un meci, parcă mor”. Anunţ legat de viitorul său: “Sunt sincer”

Alex Masgras Publicat: 28 aprilie 2026, 8:57

Răzvan Lucescu, în timpul unui meci al lui PAOK / Profimedia Images

Răzvan Lucescu a vorbit despre înfrângerea dramatică suferită de PAOK Salonic, în finala Cupei Greciei. OFI Creta s-a impus în meciul care a fost LIVE în AntenaPLAY cu 3-2, după prelungiri. Scorul a fost 2-2 după 90 de minute intense la Volos, dar un penalty transformat în minutul 105+4 a trimis trofeul în Creta.

Pe acest final de sezon, echipa lui Răzvan Lucescu îşi va îndrepta atenţia către ultimele meciuri din campionat, acolo unde PAOK luptă pentru locul 2, loc care asigură prezenţa în preliminariile UEFA Champions League.

Răzvan Lucescu a vorbit despre cât de mult suferă din cauza înfrângerilor suferite, mai ales precum cea de acum, dintr-o finală de cupă.

“Nu știu cum sunt alții, dar bănuiesc că și alți antrenori au aceleași trăiri. Pentru mine e cumplit. E foarte dezamăgitor. Suferința este mare, regretul, frustrările care vin în urma unei astfel de înfrângeri…

Se muncește un an de zile, suferi foarte mult, bucuriile sunt puține pentru că ești tot timpul cu mintea la momentul final, iar când ajungi la acel moment de care ți-ai legat atâtea speranțe, sigur că pierzând e foarte greu de acceptat. Eu fac parte din categoria celor care atunci când pierd un meci, parcă mor, dispar, se întâmplă ceva foarte negru în interiorul lor. Sigur că avem obligația să ne revenim foarte rapid, să ieșim din starea asta pentru că după începe pregătirea unui alt meci”, a declarat Răzvan Lucescu, potrivit sport.ro.

Lucescu a recunoscut şi că astfel de înfrângeri îl fac, pe moment, să se gândească la retragerea din activitate. Chiar dacă acestea sunt reacţii la cald şi nu îşi va încheia prematur cariera, Răzvan Lucescu a anunţat că nu va antrena până la 70 sau 80 de ani, aşa cum a făcut-o tatăl său, Mircea Lucescu:

“Dacă mă întrebi acum și sunt sincer cu tine, îți spun că în vară sau într-un an că vreau să abandonez. Dar astea sunt momentele de după o înfrângere. Când câștigi, vezi altfel lucrurile. Nu mi-am făcut niciun plan și îmi pare bine că am făcut-o cu inima, fără a avea o strategie și am ajuns să fiu mulțumit de ceea ce am realizat. Când va veni momentul să spun gata cu fotbalul, o voi face. Cât voi dori să continui și voi avea entuziasm, voi continua. Dar nu îmi propun să ajung la 80 sau 70 de ani pe bancă”, a declarat Răzvan Lucescu, potrivit sport.ro.

