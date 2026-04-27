Imagini incredibile cu Jack Grealish! Beat şi adormit într-un bar din Manchester: “Alcoolul l-a doborât”

Jack Grealish, absent de pe terenuri din 18 ianuarie 2026, continuă să facă valuri în timpul convalescenţei sale. Fostul internaţional englez a fost văzut adormit buştean în faţa unor sticle de alcool goale într-un bar din Manchester.
Cunoscut pentru gustul său pentru petreceri, Jack Grealish nu are de gând să renunţe la ele, chiar şi în timpul convalescenţei. Numărul 18 de la Everton a fost văzut adormit pe terasa unui bar de pe acoperiş din Manchester. Se pare că ar fi ajuns acolo în jurul orei 16:30 şi ar fi adormit după ce a consumat mult alcool, potrivit tabloidului englez The Sun.
Aplecat şi adormit, Grealish era înconjurat de prietenii săi, dar şi de o masă plină de pahare şi sticle. „Prietenii lui au încercat să-l trezească… Probabil că alcoolul l-a doborât”, a declarat un martor pentru presa britanică.
Grealish a postat la începutul lunii martie un mesaj pe reţelele de socializare pentru a-şi linişti fanii cu privire la operaţia la piciorul stâng şi pentru a le da veşti: „Muncesc din greu pentru a reveni mai puternic ca niciodată”.
🚨 𝗡𝗘𝗪: Jack Grealish was spotted completely asleep at a table in a rooftop bar in Manchester, surrounded by glasses and bottles of cocktails after an afternoon of drinks with his friends.
