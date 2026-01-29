"Dezamăgire uriașă!" Reacția lui Peter Bosz despre meciul cu Bayern, în care Man a jucat doar 45 de minute - Antena Sport

În mintul 46 al partidei cu Bayern, de pe propriul teren, din Liga Campionilor, Dennis Man a fost schimbat cu Noah Fernandez.

A fost al doilea meci consecutiv când românul nu a reuşit să bifeze mai mult de o repriză şi este schimbat, semn că antrenorul este nemulţumit de evoluţia lui. Totuşi, la scurt timp, după ce ce a fost schimbat, în repriza secundă, Bayern a marcat prin Jamal Musiala (min. 58). PSV a reușit să egaleze în minutul 78, când a înscris Ismael Saibari, iar Harry Kane a marcat golul decisiv în minutul 84.

”Sunt dezamăgit, dar și mândru de felul în care am jucat. Însă dezamăgirea eliminării prevalează. Mai ales având în vedere că eram atât de aproape, chiar înainte de fluierul final. Și asta în grupa în care ne aflam. Am făcut progrese bune, dar nu au fost suficiente.

Dezamăgirea este că nu putem vedea cu cine vom juca în runda următoare. Este prima dată când nu am reușit, și asta este o dezamăgire uriașă”, a spus Peter Bosz, antrenorul lui PSV.