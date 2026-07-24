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Cristi Chivu, „dat de gol” de fostul său jucător de la Inter: „A înțeles imediat asta”

Andrei Nicolae Publicat: 24 iulie 2026, 17:51

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Cristi Chivu, „dat de gol de fostul său jucător de la Inter: „A înțeles imediat asta

Matteo Darmian și Cristi Chivu / Profimedia

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Matteo Darmian, fostul fundaș dreapta de la Inter, a acordat un interviu pentru Gazzetta dello Sport în care a vorbit despre viitorul său după ce s-a despărțit de formația de pe Giuseppe Meazza. Pe parcursul discuției sale cu jurnaliștii italieni, jucătorul de 36 de ani a spus ce relație a avut cu fiecare dintre antrenorii săi din vestiarul „nerazzurrilor”, inclusiv cu Cristi Chivu.

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Inter s-a despărțit în această perioadă de mercato de mai mulți jucători, iar pe lista plecărilor s-a numărat și Matteo Darmian, care sezonul trecut a adunat doar nouă meciuri în tricoul „nerazzurrilor”, fiind măcinat și de o accidentare la nivelul gambei.

Chivu, remarcat de Matteo Darmian pentru impactul pe care l-a avut în vestiar

Recent, fotbalistul de 36 de ani a vorbit cu jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport, în care a dezvăluit că în ciuda vârstei, își dorește să evolueze în continuare pe teren. În plus, Darmian a menționat că a primit o ofertă din partea Interului să rămână la club la academia de tineret, însă a refuzat din dorința de a-și continua cariera de pe gazon.

În timpul interviului, jurnalistul de la prestigiosul cotidian a vrut să afle cu ce a rămas fundașul dreapta de la fiecare antrenor pe care l-a avut pe Giuseppe Meazza, din 2021 până în 2026. Darmian i-a caracterizat în câteva cuvinte pe Antonio Conte, Simone Inzaghi și pe Cristi Chivu, iar când a vorbit despre antrenorul român a făcut referire la accentul pe care l-a pus acesta pe latura mentală.

Alături de Conte, a fost mai ușor pentru mine să mă integrez, pentru că îl știam deja de la echipa națională. A instalat o mentalitate de învingător și a pus bazele ciclulului.

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Inzaghi a asigurat continuitatea oferindu-ne mai multă libertate pe teren: e păcat că nu am câștigat mai mult, dar am fost mereu competitivi.

Chivu a găsit un grup puternic, dar într-un moment psihologic delicat. A înțeles imediat că, înainte de tactică, a trebuit să aducă înapoi echilibrul mental„, a spus fostul fundaș de pe Meazza, conform gazzetta.it.

Aflat pe finalul carierei sale, Darmian a bifat în „CV-ul” său echipe precum AC Milan, Padova, Palermo, Torino, Manchester United și Parma.

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