Echipa care poate câștiga Cupa Africii fără victorie! Țara e sub dictatură militară, antrenorul face înconjurul Pământului - Antena Sport

Cupa Africii a ajuns în faza sferturilor de finală, iar naționala din Mali este până acum surpriza turneului. Selecționata „vulturilor” a ajuns între primele opt de pe continent fără să câștige niciun meci la turneul din Maroc.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Concret, Mali a remizat în toate jocurile: 1-1 cu Zambia, 1-1 cu Maroc și 0-0 cu Insulele Comore în faza grupelor, apoi un 1-1 și victorie la loviturile de departajare cu Tunisia, în optimi. Mai mult, malienii au egalat în fața tunisienilor în minutul 90+6, din penalty, după ce au jucat în zece oameni încă de la jumătatea primei reprize.

Mali, pregătită de un belgian cu 13 echipe naționale în CV!

Mali este antrenată de belgianul Tom Saintfiet, un globe-trotter veritabil. La doar 52 de ani, Saintfiet are deja 13 echipe naționale în CV! Până să preia Mali, le-a pregătit pe Namibia, Zimbabwe, Ethiopia, Yemen, Malawi, Togo, Bangladesh, Trinidad&Tobago, Malta, Gambia, Filipine și Qatar U17.

Din august 2024, de când a fost numit antrenor al „vulturilor”, belgianul nu a pierdut decât două meciuri. Mali, al cărui cel mai bine cotat jucător este Yves Bissouma, de la Tottenham, nu a câștigat niciodată Cupa Africii. De-a lungul anilor, a obținut însă două locuri trei (în 2012 și 2013) și două locuri patru (2002 și 2004).

● Mali este singura echipă care ar putea cuceri Cupa Africii fără să câștige niciun meci!