Jucătorul Barcelonei, așteptat să semneze cu Inter Miami! S-a certat în trecut cu Lionel Messi - Antena Sport

Jucătorul Barcelonei, așteptat să semneze cu Inter Miami! S-a certat în trecut cu Lionel Messi

Daniel Işvanca Publicat: 16 decembrie 2025, 19:32

Jucătorul Barcelonei, așteptat să semneze cu Inter Miami! S-a certat în trecut cu Lionel Messi

Lewandowski, Lamine Yamal și Pedri / Profimedia

Sosit acum mai bine de trei ani la FC Barcelona, Robert Lewandowski este gata de o nouă provocare în cariera sa. Atacantul polonez nu va mai rămâne pe Camp Nou de la finalul sezonului, iar acesta a primit o propunere spectaculoasă.

Concret, cei de la Inter Miami și-au exprimat interesul de a-l transfera pe fotbalistul în vârstă de 37 de ani. Mai mult decât atât, internaționalul polonez și-au căuta deja casă în Miami.

Robert Lewandowski, contactat de Inter Miami

Robert Lewandowski nu ia în calcul retragerea din fotbalul profesionist, asta deși va împlini vârsta de 38 de ani în august 2026. Jucătorul polonez se va despărți de Barcelona la finalul sezonului, dar va avea ocazia de a împărți vestiarul cu cel mai important fotbalist din istoria „blaugrana”.

Concret, Inter Miami l-a contactat pe atacant, americanii fiind tentați de faptul că acesta ar putea semna din postura de jucător liber de contract. Acolo, el ar fi coleg cu Lionel Messi, fotbalist cu care s-a certat la Campionatul Mondial din Qatar, după ce declarațiile sale l-au deranjat pe starul argentinian.

Mai mult decât atât, jucătorul care a scris istorie în tricoul celor de la Bayern Munchen este deja în căutarea unei locuințe în Miami, ceea ce întărește ideea unui acord între cele două părți.

