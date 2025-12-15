Pe cine întâlneşte Cosmin Olăroiu în finala mică a Arab Cup! Echipa care l-a învins în grupă, în finala mare! - Antena Sport

Echipa naţională a Iordaniei s-a calificat luni seara în finala Cupei Arabe, după ce a învins naţionala Arabiei Saudite, la Al Khor, scor 1-0.

La Al Khor, în Qatar, pe stadionul Al Bayt, Iordania a reuşit a cincea victorie în Cupa Arabă pe naţiuni. Deşi au aşteptat mai bine de o oră să deschidă scorul, elevii lui Jamal Sellami au marcat în minutul 66, prin Nizar Mahmoud Al-Rashdan. Saudiţii au avut un om eliminat în al şaselea minut al prelungirilor, pe Waleed Al-Ahmed, iar Iordania – Arabia Saudită s-a terminat 1-0.

Cosmin Olăroiu va întâlni Arabia Saudită în finala mică a Arab Cup

Iordania va disputa finala competiţiei, împotriva Marocului, în timp ce în finala mică se vor înfrunta Emiratele Arabe Unite, antrenată de Cosmin Olăroiu, şi Arabia Saudită. În grupă, Iordania a învins cu 2-1 naţionala Emiratelor Arabe Unite, care e antrenată de Olăroiu. Olăroiu a fost învins în semifinale cu 3-0 de Maroc.

“În prima repriză au fost dificultăți, în repriza a doua am controlat meciul, în final am riscat și ei au marcat două goluri. Rezultatul nu reflectă realitatea, dar trebuie să o acceptăm și să mergem mai departe“, a spus selecționerul român după ce Emiratele Arabe Unite au ratat finala mare a competiţiei.