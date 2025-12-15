Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Pe cine întâlneşte Cosmin Olăroiu în finala mică a Arab Cup! Echipa care l-a învins în grupă, în finala mare! - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Pe cine întâlneşte Cosmin Olăroiu în finala mică a Arab Cup! Echipa care l-a învins în grupă, în finala mare!

Pe cine întâlneşte Cosmin Olăroiu în finala mică a Arab Cup! Echipa care l-a învins în grupă, în finala mare!

Bogdan Stănescu Publicat: 15 decembrie 2025, 22:36

Comentarii
Pe cine întâlneşte Cosmin Olăroiu în finala mică a Arab Cup! Echipa care l-a învins în grupă, în finala mare!

Cosmin Olăroiu / Profimedia Images

Echipa naţională a Iordaniei s-a calificat luni seara în finala Cupei Arabe, după ce a învins naţionala Arabiei Saudite, la Al Khor, scor 1-0.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La Al Khor, în Qatar, pe stadionul Al Bayt, Iordania a reuşit a cincea victorie în Cupa Arabă pe naţiuni. Deşi au aşteptat mai bine de o oră să deschidă scorul, elevii lui Jamal Sellami au marcat în minutul 66, prin Nizar Mahmoud Al-Rashdan. Saudiţii au avut un om eliminat în al şaselea minut al prelungirilor, pe Waleed Al-Ahmed, iar Iordania – Arabia Saudită s-a terminat 1-0.

Cosmin Olăroiu va întâlni Arabia Saudită în finala mică a Arab Cup

Iordania va disputa finala competiţiei, împotriva Marocului, în timp ce în finala mică se vor înfrunta Emiratele Arabe Unite, antrenată de Cosmin Olăroiu, şi Arabia Saudită. În grupă, Iordania a învins cu 2-1 naţionala Emiratelor Arabe Unite, care e antrenată de Olăroiu. Olăroiu a fost învins în semifinale cu 3-0 de Maroc.

În prima repriză au fost dificultăți, în repriza a doua am controlat meciul, în final am riscat și ei au marcat două goluri. Rezultatul nu reflectă realitatea, dar trebuie să o acceptăm și să mergem mai departe“, a spus selecționerul român după ce Emiratele Arabe Unite au ratat finala mare a competiţiei.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ciprian Ciucu: "Nu îmi imaginam că problemele de la Primărie sunt aşa grave. Ne-a ajuns cuţitul la os"
Observator
Ciprian Ciucu: "Nu îmi imaginam că problemele de la Primărie sunt aşa grave. Ne-a ajuns cuţitul la os"
„Legea Novak”, blocată de Nicuşor Dan! Preşedintele contestă proiectul de lege la Curtea Constituţională. Exclusiv
Fanatik.ro
„Legea Novak”, blocată de Nicuşor Dan! Preşedintele contestă proiectul de lege la Curtea Constituţională. Exclusiv
23:42
Darius Olaru, replică după zvonurile lansate de Giovanni Becali: “Nu vreau să deranjez pe nimeni”
23:26
Florin Tănase, amuzat de pasa sa de gol caraghioasă din Unirea Slobizia – FCSB: “Așa n-am mai dat”
23:25
LIVE VIDEOFC Porto – Estrela Amadora 1-0. Ianis Stoica, titular pe Dragao. Gazdele au deschis scorul din penalty
23:18
“L-am înjurat” Mihai Lixandru, dezvăluire surprinzătoare despre sărbătoritul zilei de la FCSB!
23:03
Gigi Becali, transfer din Portugalia! Anunţul patronului FCSB-ului
22:59
Adevăratul motiv pentru care Tavi Popescu n-a fost în lot la Unirea Slobozia – FCSB. Dezvăluirea lui Gigi Becali
Vezi toate știrile
1 Fotbalistul semnează astăzi cu FCSB. Mutarea surprinzătoare făcută de Gigi Becali 2 Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el” 3 Şase fotbalişti vin la FCSB. Gigi Becali a făcut anunţul: “Bombe!” Decizie şi cu Louis Munteanu 4 Afacerea de 3.500.000 de euro a lui Alex Piţurcă cu care a dat lovitura. Nu mai duce grija banilor 5 Florin Prunea a făcut praf antrenorul din Liga 1 după ce i-a auzit discursul: “Alo, ia vezi-ți tu de treaba ta” 6 Gigi Becali a anunţat primul 11 din Unirea Slobozia – FCSB! Marius Şumudică a ironizat imediat antrenorii campioanei: “E groasă”
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilorAu venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor
Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”