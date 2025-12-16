Cum a ajuns Andrei Rațiu să fie suspendat. Ce s-a întâmplat cu Betis şi ce a scris arbitrul în raport - Antena Sport

Închide meniul
Cum a ajuns Andrei Rațiu să fie suspendat. Ce s-a întâmplat cu Betis şi ce a scris arbitrul în raport

Radu Constantin Publicat: 16 decembrie 2025, 17:12

Andrei Rațiu, în timpul unui meci / Profimedia

Situaţie ciudată pentru Andrei Rațiu în Spania. El a fost suspendat o etapă şi ratează meciul cu Elche, ultimul din acest an, programat pe 21 decembrie. Curios este că pe timpul partidei cu Betis, încheiată 0-0, nimeni nu a observat cartoşanul galben primit de român.

La o zi după meci, As scrie că Rațiu apare sancționat cu cartonaș galben în minutul 88 al meciului cu Betis în raportul arbitrului. “A gesticulat, protestând la una dintre deciziile mele”, a scris centralul Ricardo De Burgos Bengoetxea în foaia de arbitraj.

Pe transmisia TV, în minutul 88, nu Andrei Rațiu a apărut sancționat, ci colegul său Ivan Balliu. Inclusiv pe site-ul LaLiga tot Balliu apare avertizat, dar cum raportul arbitrului conează, românul rămâne suspendat, deorece a ajuns la cinci cartonaşe galbene în acest sezon.

