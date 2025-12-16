Impresarul lui Denis Drăguş, anunţ despre viitorul atacantului după ofertele primite: "Interes puternic" - Antena Sport

Impresarul lui Denis Drăguş a făcut un anunţ despre viitorul atacantului român, după ofertele primite. Internaţionalul român ar putea pleca de la Eyupspor în această iarnă, turcii notând că el este dorit de Kocaelispor.

Impresarul lui Denis Drăguş a confirmat faptul că există un interes “puternic” pentru internaţionalul român, dar acesta este concentrat pe ceea ce are de făcut la Eyupspor.

Impresarul lui Denis Drăguş, anunţ despre viitorul atacantului după ofertele primite

De asemenea, Enrico Sposato a mai menţionat că ofertele primite de Denis Drăguş reprezintă o motivaţie în plus pentru atacantul român, pentru a da randament maxim la Eyupspor.

“În prezent, Denis Drăguș este jucătorul lui Eyupspor și, deși există un interes puternic din partea mai multor cluburi din Turcia, dar și din alte campionate din Europa, atenția sa este acum concentrată exclusiv pe meciul de sâmbătă. Eyupspor își dorește ca el să rămână și să joace un rol cheie în a ajuta clubul să revină acolo unde îi este cu adevărat locul.

Suntem, desigur, încântați de atenția pe care o primește. Acest nivel de interes reflectă performanțele și profesionalismul său. Este o motivație suplimentară pentru a continua să-și ridice nivelul și să dea tot ce are mai bun.