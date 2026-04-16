Edi Iordănescu, gata de revenirea pe banca tehnică: „Nu este ușor, procesul e lung”

Edi Iordănescu este liber de contract după despărțirea de Legia Varșovia, însă fostul selecționer al României nu vrea să stea mult timp departe de fotbal.
Într-un interviu oferit recent, acesta a precizat că este gata de revenirea pe banca tehnică, însă exclude posibilitatea unei reveniri pe prima scenă a fotbalului românesc.
Edi Iordănescu: „Nu vin oferte de pe o zi pe alta”
Edi Iordănescu nu poate să stea mult timp departe de fotbal, iar antrenorul român este gata să-și facă revenirea pe bancă. Acesta a precizat că are pe masă mai multe oferte și că va decide în timp, în funcție de tipul proiectului.
„(n.r. Vei începe din vară un alt proiect?) Sunt discuții, au fost, dar dacă îmi doream cu orice preț și orice risc să antrenez, antrenam. Au fost niște lucruri care au apărut în spațiul public.
Nu m-ați văzut pe mine niciodată să flutur oferte prin spațiul public. Nu vin oferte de pe o zi pe alta. Sunt foarte multe discuții, puține se materializează în oferte. Procesul este unul complex, ăsta e fotbalul nou. Multe discuții, meeting-uri, zoom-uri, analize, discuții despre proiect. Nu este ușor, procesul e lung”.
Edi Iordănescu: „Îmi doresc să fiu inspirat în alegeri”
„Dacă îmi doream să antrenez în orice condiții, eram deja la muncă, dar cred că, în proporție foarte mare, de peste 90%, sunt șanse ca din vară să antrenez din nou. Îmi doresc să fiu inspirat în alegeri și să fie un proiect în care să găsesc chimie, mijloace și resurse necesare să pot să performez.
(n.r. A fost ceva cu Rapid?) Nu, absolut deloc. Și aici s-au făcut speculații, că eu resping fotbalul românesc. Niciodată! Sunt format aici, mi-a plăcut să călătoresc mult, să învăț, să-mi însușesc lucruri, să merg în străinătate, dar aici sunt format, aici m-am dezvoltat. Niciodată nu o să reneg competițiile interne.
E adevărat că nu m-aș întoarce în fotbalul românesc în acest moment decât în condițiile unui proiect foarte coerent, bine structurat și cu obiective reale, campionat, cupe europene. Altfel, recunosc că nu aș găsi motivație”, a declarat Edi Iordănescu, potrivit digisport.ro.
