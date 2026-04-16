Edi Iordănescu, gata de revenirea pe banca tehnică: „Nu este ușor, procesul e lung”

Edi Iordănescu este liber de contract după despărțirea de Legia Varșovia, însă fostul selecționer al României nu vrea să stea mult timp departe de fotbal.

Într-un interviu oferit recent, acesta a precizat că este gata de revenirea pe banca tehnică, însă exclude posibilitatea unei reveniri pe prima scenă a fotbalului românesc.

Edi Iordănescu: „Nu vin oferte de pe o zi pe alta”

Edi Iordănescu nu poate să stea mult timp departe de fotbal, iar antrenorul român este gata să-și facă revenirea pe bancă. Acesta a precizat că are pe masă mai multe oferte și că va decide în timp, în funcție de tipul proiectului.

„(n.r. Vei începe din vară un alt proiect?) Sunt discuții, au fost, dar dacă îmi doream cu orice preț și orice risc să antrenez, antrenam. Au fost niște lucruri care au apărut în spațiul public.

Nu m-ați văzut pe mine niciodată să flutur oferte prin spațiul public. Nu vin oferte de pe o zi pe alta. Sunt foarte multe discuții, puține se materializează în oferte. Procesul este unul complex, ăsta e fotbalul nou. Multe discuții, meeting-uri, zoom-uri, analize, discuții despre proiect. Nu este ușor, procesul e lung”.