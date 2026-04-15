Anunţul lui Hansi Flick după eliminarea Barcelonei din Liga Campionilor

Dan Roșu Publicat: 15 aprilie 2026, 8:34

Hansi Flick, în timpul unui meci - Profimedia Images

Barcelona, eliminată de Atletico Madrid în sferturile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, în ciuda unei victorii în deplasare (scor 2-1), obţinută marţi seara, merita să se califice în semifinale, conform antrenorului Hansi Flick, însă trebuie să “înveţe” din acest eşec pentru a reveni mai puternică anul viitor.

“Am avut o primă repriză fantastică. Evident, ar fi trebuit să marcăm mai multe goluri. Am avut multe ocazii şi, în final, am primit un gol pe care nu ar fi trebuit să-l primim. Dar sunt foarte mândru de atitudinea şi mentalitatea acestei echipe”, a declarat Flick.

Anunţul lui Flick a fost unul clar: “în sezonul viitor ne vom întoarce mai puternici!”

“Suntem dezamăgiţi, evident. Pe parcursul celor două manşe, cred că meritam să accedem în semifinale. Toată lumea este tristă pentru că visul tuturor este să câştige Liga Campionilor. Dar trebuie să acceptăm acest rezultat şi ne vom întoarce mai puternici”, a promis antrenorul care are contract cu catalanii până în 2027.

Tehnicianul german, care a refuzat să comenteze arbitrajul, spre deosebire de meciul tur, a recunoscut că echipa sa este “tânără” şi are “multe de îmbunătăţit”, dar că acum trebuie să se concentreze pe lupta pentru titlu în La Liga.

În ceea ce priveşte noul cartonaş roşu, primit de Eric Garcia, după cel încasat de Pau Cubarsi în prima manşă, Flick a estimat că jucătorii să trebuie să “înveţe din asta” pentru a deveni mai buni.

Învinsă de Atletico în meciul tur, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, Barca s-a revanşat la Madrid, unde s-a impus cu 2-1 pe stadionul Metropolitano, prin golurile lui Lamine Yamal (4) şi Ferran Torres (24). Gazdele au redus din handicap prin nigerianul Ademola Lookman, care a înscris golul calificării lui Atletico în minutul 31.

Atletico Madrid va juca în semifinalele Ligii Campionilor cu câştigătoarea duelului dintre Arsenal Londra şi Sporting Lisabona (1-0 în tur).

