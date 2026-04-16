Așa ceva nu s-a mai văzut pe terenul de fotbal. A dat lob de la 30m și s-a dus să sărbătorească. Ce a urmat

Meciul dintre Al Madina și Al-Khmes din prima ligă din Libia a oferit unul dintre cele mai amuzante momente văzute pe terenul de fotbal. În prima repriză a meciului, atacantul celor de la Al-Khames a scăpat singur cu portarul după o degajare a portarului.

Jucătorul a trimis peste portarul advers care îi ieșise în întâmpinare. Convins că a reușit să înscrie, jucătorul și-a dat tricoul jos și a început să sărbătorească! Doar că … mingea a lovit transversala și a ieșit în aut de poartă. Mai mult decât atât, tușierul a ridicat fanionul: fusese offside.

Partida s-a încheiat cu scorul de 2-2.

جنوون الدوري الليبي لكرة القدم 🔥

اللاعب يحتفل والكرة لم تدخل 🔥 pic.twitter.com/C9ymiQRbmy

— ساخر (@SakerSport) April 15, 2026