Așa ceva nu s-a mai văzut pe terenul de fotbal. A dat lob de la 30m și s-a dus să sărbătorească. Ce a urmat

Meciul dintre Al Madina și Al-Khmes din prima ligă din Libia a oferit unul dintre cele mai amuzante momente văzute pe terenul de fotbal. În prima repriză a meciului, atacantul celor de la Al-Khames a scăpat singur cu portarul după o degajare a portarului.
Jucătorul a trimis peste portarul advers care îi ieșise în întâmpinare. Convins că a reușit să înscrie, jucătorul și-a dat tricoul jos și a început să sărbătorească! Doar că … mingea a lovit transversala și a ieșit în aut de poartă. Mai mult decât atât, tușierul a ridicat fanionul: fusese offside.
Partida s-a încheiat cu scorul de 2-2.
جنوون الدوري الليبي لكرة القدم 🔥
اللاعب يحتفل والكرة لم تدخل 🔥 pic.twitter.com/C9ymiQRbmy
— ساخر (@SakerSport) April 15, 2026
- Anunţ şoc făcut de un coleg al lui Radu Drăguşin: “M-am gândit să dau cu mașina de un zid și să mor”
- S-a decis viitorul lui Radu Drăguşin! Va fi vândut la vară
- Louis Munteanu, cel mai slab de pe teren într-un meci cu o echipă de Liga 3. Ce notă a primit
- Inter ar vrea să-l schimbe pe Cristi Chivu cu Diego Simeone. Negocieri “în culise”
- Imagini șocante de pe stadionul european unde a avut loc un incendiu. Cum arată acum interiorul arenei