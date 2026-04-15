Ce lovitură dă Gică Hagi după preluarea naţionalei României! Anunţul făcut de Ioan Ovidiu Sabău

Dan Roșu Publicat: 15 aprilie 2026, 9:26

Gică Hagi şi Ioan Ovidiu Sabău - Sport Pictures

Gică Hagi (61 de ani) va fi noul selecţioner al României şi “Regele” vrea să pună bazele unui corp tehnic în Federaţia Română de Fotbal, în care şi-ar dori nume cunoscute, precum Vlad Chiricheş, Bogdan Lobonţ sau Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani).

Ultimul a vorbit deschis despre acest subiect. După ce a dezvăluit că nu a fost contactat încă pentru acest post, “Moţul” a spus direct că şi-ar dori să lucreze cu Gică Hagi, fostul său coleg din Generaţia de Aur.

Ioan Ovidiu Sabău, pregătit să lucreze cu Gică Hagi

”N-am avut nicio discuție, nu știu. Probabil că în culise s-au discutat… Nu știu, eu vorbesc de persoana mea. Sunt anumite informații, nu vreau să spun că sunt false. Cu mine nu s-a discutat.

Cu Gică Hagi, oricând! Dacă s-ar pune problema să vin cu experiența mea, mai ales că noi suntem compatibili. Consider că sunt compatibil cu Gică Hagi, așa cum am fost în teren.

Țin foarte mult la el și am apreciat întotdeauna ce a făcut în teren, dar și lucrurile extraordinare pe care le-a făcut în fotbalul românesc”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău citat de digisport.ro.

Nu e prima oară când Ioan Ovidiu Sabău e dorit în cadrul FRF. Răzvan Burleanu l-a abordat şi cu 5 ani în urmă, dar nu pentru postul de selecţioner.

“A fost apreciată munca și construcția pe care am făcut-o la Universitatea Cluj. A fost multă muncă, dar nu a fost doar meritul meu. Am făcut o echipă așa cum trebuie, s-a muncit un an și jumătate și acum apar rezultatele.

(n.r. dacă a fost contactat de FRF, de-a lungul anilor) Pentru funcția de selecționer, nu. Dar pentru o funcție importantă în Federația Română de Fotbal, da, acum vreo 4-5 ani. Am fost nevoit să refuz pentru că eram implicat în proiectul de la Universitatea Cluj”, spunea recent antrenorul de 58 de ani, pentru sursa citată anterior.

Pe 16 aprilie, va avea loc Comitetul Executiv pentru validarea propunerii lui Gică Hagi pentru funcţia de selecţioner al României. Hagi ar debuta cu un amical la Tbilisi, cu Georgia, pe 2 iunie.

