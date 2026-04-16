Președintele lui Inter, anunț uriaș legat de Cristi Chivu: „Unul dintre cei mai buni antrenori din Europa”

Cristi Chivu este tot mai aproape de câștigarea titlului cu Inter, la primul sezon pe banca formației din Serie A, iar conducerea pare să fi luat deja o decizie în privința viitorului tehnicianului român.

Oficialii echipei italiene nici nu iau în calcul o plecare a sa, în ciuda zvonurilor că s-ar negocia venirea lui Diego Simeone, aflat în prezent la Atletico Madrid.

Cristi Chivu, la Inter și din sezonul următor

Cristi Chivu a reușit să o salveze pe Parma Calcio la prima sa aventură pe bancă la seniori, iar acum este tot mai aproape de câștigarea titlului de campion alături de Inter.

Giuseppe Marotta a confirmat că tehnicianul român va rămâne și din sezonul următor pe banca liderului din Serie A, ba mai mult, a vorbit în termeni laudativi despre acesta.

„Evident că rămâne, va fi printre noi. Chivu este unul dintre cei mai buni antrenori din Europa”, a declarat Giuseppe Marotta, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.