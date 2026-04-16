Daniel Işvanca Publicat: 16 aprilie 2026, 16:51

Președintele lui Inter, anunț uriaș legat de Cristi Chivu: Unul dintre cei mai buni antrenori din Europa"

Cristian Chivu / Profimedia

Cristi Chivu este tot mai aproape de câștigarea titlului cu Inter, la primul sezon pe banca formației din Serie A, iar conducerea pare să fi luat deja o decizie în privința viitorului tehnicianului român.

Oficialii echipei italiene nici nu iau în calcul o plecare a sa, în ciuda zvonurilor că s-ar negocia venirea lui Diego Simeone, aflat în prezent la Atletico Madrid.

Cristi Chivu, la Inter și din sezonul următor

Cristi Chivu a reușit să o salveze pe Parma Calcio la prima sa aventură pe bancă la seniori, iar acum este tot mai aproape de câștigarea titlului de campion alături de Inter.

Giuseppe Marotta a confirmat că tehnicianul român va rămâne și din sezonul următor pe banca liderului din Serie A, ba mai mult, a vorbit în termeni laudativi despre acesta.

„Evident că rămâne, va fi printre noi. Chivu este unul dintre cei mai buni antrenori din Europa”, a declarat Giuseppe Marotta, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.

