Cornel Dinu, atac fără milă după ratarea prezenţei la Campionatul Mondial: “Limitat ca jucător şi ca antrenor”

Cornel Dinu nu a avut milă de fostul selecţioner al Italiei, Gennaro Gattuso, cel care a ratat prezenţa Squadrei Azzurra la Campionatul Mondial 2026, ce va fi exclusiv în Universul Antena.

Este al treilea turneu final mondial consecutiv pe care cvadrupla campioană mondială îl ratează. Dinu susţine că fostul mijlocaş a fost un jucător limitat şi lucrurile nu s-au schimbat nici în cariera lui de antrenor.

“Academiile din Italia, Juventus, mi se pare locul 1, sau Milan, au produs jucători într-un singur an de o valoare financiară cât toate bugetele echipelor noastre din prima divizie. Spune totul de la sine. Sigur că ei nu mai au jucători la ceea ce înseamnă Squadra Azzurra.

Convingerea mea este că acolo a fost și un moment mai puțin inspirat prin aducerea lui Gattuso la echipa națională ca director tehnic. Gattuso a fost un jucător limitat și nu putea să fie decât limitat și ca antrenor. Nu a găsit valențele necesare de a scoate în relief fotbalul italian”, a spus Dinu, citat de fanatik.ro.

Declaraţiile lui Dinu vin în contextul în care Gattuso a făcut parte dintr-o echipă senzaţională a Milanului, alături de care a câştigat două trofee Champions League, două Supercupe ale Europei, un CM al Cluburilor, două titluri în Italia, o Cupă a Italiei şi două Supercupe ale Italiei.