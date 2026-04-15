Cornel Dinu, atac fără milă după ratarea prezenţei la Campionatul Mondial: “Limitat ca jucător şi ca antrenor”

Cornel Dinu nu a avut milă de fostul selecţioner al Italiei, Gennaro Gattuso, cel care a ratat prezenţa Squadrei Azzurra la Campionatul Mondial 2026, ce va fi exclusiv în Universul Antena.
Este al treilea turneu final mondial consecutiv pe care cvadrupla campioană mondială îl ratează. Dinu susţine că fostul mijlocaş a fost un jucător limitat şi lucrurile nu s-au schimbat nici în cariera lui de antrenor.
Cornel Dinu l-a făcut praf pe Gennaro Gattuso
“Academiile din Italia, Juventus, mi se pare locul 1, sau Milan, au produs jucători într-un singur an de o valoare financiară cât toate bugetele echipelor noastre din prima divizie. Spune totul de la sine. Sigur că ei nu mai au jucători la ceea ce înseamnă Squadra Azzurra.
Convingerea mea este că acolo a fost și un moment mai puțin inspirat prin aducerea lui Gattuso la echipa națională ca director tehnic. Gattuso a fost un jucător limitat și nu putea să fie decât limitat și ca antrenor. Nu a găsit valențele necesare de a scoate în relief fotbalul italian”, a spus Dinu, citat de fanatik.ro.
Declaraţiile lui Dinu vin în contextul în care Gattuso a făcut parte dintr-o echipă senzaţională a Milanului, alături de care a câştigat două trofee Champions League, două Supercupe ale Europei, un CM al Cluburilor, două titluri în Italia, o Cupă a Italiei şi două Supercupe ale Italiei.
Scenariu de urgență pregătit de FIFA: șansă pentru Italia la Mondial
Iran out, Italia in. Este varianta menționată tot mai des pentru Campionatul Mondial din această vară, în condițiile în care cererea Iranului ca partidele să aibă loc în afara SUA a fost respinsă. Totuși, chiar și o excludere a Iranului nu ar însemna automat calificarea Italiei.
Conform Goal care citează RMC Sport, FIFA a găsit soluția ideală pentru cazul în care Iran nu va participa în cele din urmă la turneul final. Deși s-a spus că varianta cea mai probabilă este ca țara care să-i ia locul să fie tot din Asia, lucru menționat și de Infantino, FIFA are un alt plan: un nou play-off.
Cine ar urma astfel să joace la Mondial în grupa cu Egipt, Belgia și Noua Zeelandă? Naționala care va câștiga un playoff cu două echipe din Europa și două din Asia. Iar echipele ar fi alese în funcție de coefient. Cum Italia este naționala cu cel mai bun punctaj dintre echipe care nu sunt calificate, aceasta ar fi cu siguranță printre cele 4 țări din playoff. De asemenea, naționala Emiratelor Arabe Unite, antrenată de Cosmin Olăroiu, ar fi și ea în calcule. Din păcate, România nu are nicio șansă să fie printre țările de pe listă: Danemarca, Polonia, Serbia sau Ungaria sunt câteva dintre țările europene clasate mai bine decât România.
