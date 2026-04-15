Primul nume „sacrificat” din echipa Barcelonei după eliminarea din Champions League! Deco i-a comunicat decizia

Daniel Işvanca Publicat: 15 aprilie 2026, 16:43

Comentarii
Jucătorii de la Barcelona / Profimedia

Barcelona nu a reușit să treacă nici de această dată de Atletico Madrid în fazele eliminatorii de UEFA Champions League, iar Lamine Yamal și colegii săi mai au de așteptat cel puțin un sezon pentru a pune mâna pe trofeul mult visat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După eliminarea din faza sferturilor, conducerea clubului catalan a decis și care va fi primu jucător care va părăsi echipa la finalul acestui sezon.

Marcus Rashford, OUT de la Barcelona

Dezamăgirea este mare la Barcelona după ce gruparea antrenată de Hansi Flick a fost eliminată din sferturile UEFA Champions League. Conducerea a luat deja primele măsuri și a „sacrificat” un jucător pentru sezonul următor.

Publicația El Nacional anunță că oficialii catalani au decis să nu îl mai împrumute sau chiar transfere definitiv pe britanicul Marcus Rashford. Faptul că fotbalistul ce aparține de Manchester United nu a reușit să-l suplinească pe Raphinha l-a convins pe Deco să caute un înlocuitor pe măsură la vară.

Mai mult decât atât, salariul acestuia este unul care le dă mari bătăi de cap celor de la Barcelona. 14 milioane de euro pe an este salariul fotbalistului lansat pe Old Trafford.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Loading ... Loading ...
Observator
Fanatik.ro
Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
