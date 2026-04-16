Anunţ şoc făcut de un coleg al lui Radu Drăguşin: “M-am gândit să dau cu mașina de un zid și să mor”

Richarlison, coleg cu Radu Drăguşin la Tottenham, a mărturisit că a traversat un moment greu de viaţă, când a vrut să-şi pună capăt zilelor, în urma Cupei Mondiale din 2022.

Atacantul a povestit că a avut gânduri de suicid. “Odată, în timp ce conduceam, m-am gândit să mă izbesc de un zid și să mor”, a recunoscut fotbalistul.

“Am trecut prin tot felul de nenorociri: eliminarea din turneu, trădarea agentului meu, probleme familiale, probleme de sănătate… Când mă gândesc la asta astăzi, înțeleg cât de absurd a fost”, recunoaște el în “France Football”, citat de Marca.

El spune că a apelat la un psiholog, care l-a ajutat să depăşească momentul dificil.

“Timp de un an și jumătate, m-am confruntat cu lovituri grele aproape zilnic. Pentru prima dată, a trebuit să mă confrunt cu atât de multe probleme. În mijlocul acestui haos, am întâlnit un avocat onest care m-a ajutat să-mi organizez treburile și averea. Am lucrat cu un psiholog și, cel mai important, mi-am cunoscut soția”, își amintește el.