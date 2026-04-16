Anunţ şoc făcut de un coleg al lui Radu Drăguşin: “M-am gândit să dau cu mașina de un zid și să mor”

Radu Constantin Publicat: 16 aprilie 2026, 12:59

Richarlison, coleg cu Radu Drăguşin la Tottenham, a mărturisit că a traversat un moment greu de viaţă, când a vrut să-şi pună capăt zilelor, în urma Cupei Mondiale din 2022.

Atacantul a povestit că a avut gânduri de suicid. “Odată, în timp ce conduceam, m-am gândit să mă izbesc de un zid și să mor”, a recunoscut fotbalistul.

“Am trecut prin tot felul de nenorociri: eliminarea din turneu, trădarea agentului meu, probleme familiale, probleme de sănătate… Când mă gândesc la asta astăzi, înțeleg cât de absurd a fost”, recunoaște el în “France Football”, citat de Marca.

El spune că a apelat la un psiholog, care l-a ajutat să depăşească momentul dificil.

“Timp de un an și jumătate, m-am confruntat cu lovituri grele aproape zilnic. Pentru prima dată, a trebuit să mă confrunt cu atât de multe probleme. În mijlocul acestui haos, am întâlnit un avocat onest care m-a ajutat să-mi organizez treburile și averea. Am lucrat cu un psiholog și, cel mai important, mi-am cunoscut soția”, își amintește el.

Richarlison a avut o copilărie grea, în Nova Venécia (Brazilia), marcată de sărăcie, dar şi de o traumă cauzată de divorțul părinților săi când avea șapte ani: „Au început primele tentații. Nu e ușor să reziști banilor ușori. Am mânuit arme, dar, slavă Domnului, am avut o educație bună… Nu voiam să ajung la închisoare. Unii dintre prietenii mei sunt morți, alții sunt la închisoare.”

El a mărturisit că a fost la un pas de moarte, în adolescenţă, atunci când, în timpul unui atac armat, a fost rănit de un glonţ.

“Au venit să mă recruteze să vând droguri și am refuzat. Cu o altă ocazie, a fost un atac armat. Un glonț mi-a zgâriat capul. Am fost în stare de șoc. În ziua aceea mi-a fost foarte frică să mor”, își amintește atacantul lui Tottenham, care a trebuit să muncească de la vârsta de 11 ani vânzând înghețată, spălând mașini și ajutându-și bunicul la fermă.

Pasiunea pentru chimie l-a dus în arest. Ce au găsit polițiștii în casa unui tânăr din GalațiPasiunea pentru chimie l-a dus în arest. Ce au găsit polițiștii în casa unui tânăr din Galați
Richarlison este din 2022 la Tottenham, formaţie pentru care a evoluat în 97 şi a marcat 25 de goluri.

S-au stabilit semifinalistele din Champions League. Care va fi finala?

Fabrică emblemă a regimului comunist, gata să fie vândută. Cine vrea să cumpere platforma din Capitală
Gigi Becali e mic copil! Patronul FCSB n-a făcut niciodată așa ceva. Florentino Perez a intrat în vestiarul Realului și a dat un jucător afară: „Tu ieși”
Istvan Kovacs a fost programat la un meci tare din etapa a cincea a Ligii 1
Ziua decisivă pentru venirea lui Hagi. Comitetul Executiv votează azi viitorul selecționer
Video„Nebunul” Di Canio și-a pierdut mințile LIVE la TV. S-a dat cu capul de masă până s-a umplut de sânge
Jose Mourinho, la un pas să revină în Premier League. Este chemat la o echipă de Champions League
Ce spune Neluțu Varga despre plecarea lui Pancu la Rapid
Ricardo Cadu revine la CFR Cluj! Iuliu Mureşan pregăteşte o mutare surpriză
1 Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor 2 Ce lovitură dă Gică Hagi după preluarea naţionalei României! Anunţul făcut de Ioan Ovidiu Sabău 3 Anunţul lui Hansi Flick după eliminarea Barcelonei din Liga Campionilor 4 Primul nume „sacrificat” din echipa Barcelonei după eliminarea din Champions League! Deco i-a comunicat decizia 5 Cornel Dinu, atac fără milă după ratarea prezenţei la Campionatul Mondial: “Limitat ca jucător şi ca antrenor” 6 Prima decizie luată de Costel Gâlcă, după tensiunile izbucnite în vestiarul Rapidului
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”