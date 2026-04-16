Anunţ şoc făcut de un coleg al lui Radu Drăguşin: “M-am gândit să dau cu mașina de un zid și să mor”

Richarlison, coleg cu Radu Drăguşin la Tottenham, a mărturisit că a traversat un moment greu de viaţă, când a vrut să-şi pună capăt zilelor, în urma Cupei Mondiale din 2022.
Atacantul a povestit că a avut gânduri de suicid. “Odată, în timp ce conduceam, m-am gândit să mă izbesc de un zid și să mor”, a recunoscut fotbalistul.
“Am trecut prin tot felul de nenorociri: eliminarea din turneu, trădarea agentului meu, probleme familiale, probleme de sănătate… Când mă gândesc la asta astăzi, înțeleg cât de absurd a fost”, recunoaște el în “France Football”, citat de Marca.
El spune că a apelat la un psiholog, care l-a ajutat să depăşească momentul dificil.
“Timp de un an și jumătate, m-am confruntat cu lovituri grele aproape zilnic. Pentru prima dată, a trebuit să mă confrunt cu atât de multe probleme. În mijlocul acestui haos, am întâlnit un avocat onest care m-a ajutat să-mi organizez treburile și averea. Am lucrat cu un psiholog și, cel mai important, mi-am cunoscut soția”, își amintește el.
Richarlison a avut o copilărie grea, în Nova Venécia (Brazilia), marcată de sărăcie, dar şi de o traumă cauzată de divorțul părinților săi când avea șapte ani: „Au început primele tentații. Nu e ușor să reziști banilor ușori. Am mânuit arme, dar, slavă Domnului, am avut o educație bună… Nu voiam să ajung la închisoare. Unii dintre prietenii mei sunt morți, alții sunt la închisoare.”
El a mărturisit că a fost la un pas de moarte, în adolescenţă, atunci când, în timpul unui atac armat, a fost rănit de un glonţ.
“Au venit să mă recruteze să vând droguri și am refuzat. Cu o altă ocazie, a fost un atac armat. Un glonț mi-a zgâriat capul. Am fost în stare de șoc. În ziua aceea mi-a fost foarte frică să mor”, își amintește atacantul lui Tottenham, care a trebuit să muncească de la vârsta de 11 ani vânzând înghețată, spălând mașini și ajutându-și bunicul la fermă.
Richarlison este din 2022 la Tottenham, formaţie pentru care a evoluat în 97 şi a marcat 25 de goluri.
