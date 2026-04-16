S-a decis viitorul lui Radu Drăguşin! Va fi vândut la vară

Tottenham are ca obiectiv să se salveze de la retrogradare. Ajunsă pe locul 18, cu 30 de puncte, echipa lui Radu Drăguşin are acum şi un nou antrenor.

Conducerea speră ca prin venirea lui De Zerbi la Tottenham să se producă un şoc, iar clubul să reuşească să rămână în prima ligă. După ce obiectivul va fi îndeplinit, la club ar urma o adevărată revoluţie, iar mai mulţi jucători vor fi transferaţi, printre ei şi Radu Drăgușin.

Presa britanică anunță „revoluția capitală de vară” care include și numele lui Radu Drăgușin, iar primul care va pleca va fi chiar căpitanul Cristian Romero.

Lui Romero i se vor alătura pe lista plecărilor Yves Bissouma, Destiny Udogie, Radu Drăgușin, Pape Sarr și veteranul Ben Davies. Kolo Muani e împrumutat, dar sunt șanse slabe să rămână, la fel ca și jucătorul împrumutat de la Bayern, Joao Palhinha.

Radu Drăgușin, pe o listă dezastruoasă la Tottenham

În plin dezastru la echipă, englezii au realizat lista cu cei trei jucători ai lui Tottenham care nu au impresionat în ultimele două sezoane. Pe lângă Radu Drăgușin, și Rodrigo Bentancur și Micky van de Ven au fost amintiți de jurnaliștii britanici.