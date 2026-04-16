S-a decis viitorul lui Radu Drăguşin! Va fi vândut la vară

Radu Constantin Publicat: 16 aprilie 2026, 10:35

Radu Drăgușin / Profimedia

Tottenham are ca obiectiv să se salveze de la retrogradare. Ajunsă pe locul 18, cu 30 de puncte, echipa lui Radu Drăguşin are acum şi un nou antrenor.

Conducerea speră ca prin venirea lui De Zerbi la Tottenham să se producă un şoc, iar clubul să reuşească să rămână în prima ligă. După ce obiectivul va fi îndeplinit, la club ar urma o adevărată revoluţie, iar mai mulţi jucători vor fi transferaţi, printre ei şi Radu Drăgușin.

Presa britanică anunță „revoluția capitală de vară” care include și numele lui Radu Drăgușin, iar primul care va pleca va fi chiar căpitanul Cristian Romero.

Lui Romero i se vor alătura pe lista plecărilor Yves Bissouma, Destiny Udogie, Radu Drăgușin, Pape Sarr și veteranul Ben Davies. Kolo Muani e împrumutat, dar sunt șanse slabe să rămână, la fel ca și jucătorul împrumutat de la Bayern, Joao Palhinha.

Radu Drăgușin, pe o listă dezastruoasă la Tottenham

În plin dezastru la echipă, englezii au realizat lista cu cei trei jucători ai lui Tottenham care nu au impresionat în ultimele două sezoane. Pe lângă Radu Drăgușin, și Rodrigo Bentancur și Micky van de Ven au fost amintiți de jurnaliștii britanici.

Despre fundașul român, englezii au transmis că acesta „nu este suficient de bun” pentru Tottenham, dar au subliniat că stopperul naționalei „măcar încearcă” să ajute clubul.

„Nu este nevoie să insistăm prea mult asupra lui Radu Drăgușin, pentru că orice fan al echipei Tottenham Hotspur poate vedea clar că el nu este suficient de bun pentru acest club.

Drăgușin este unul dintre cei mai slabi fundași centrali din Premier League și s-ar putea aduce argumente solide că este cel mai puțin talentat jucător al lui Spurs de când s-a alăturat clubului, în 2024/25. Dar știți ceva? Măcar încearcă”, au notat englezii de la hotspurhq.com.

Pasiunea pentru chimie l-a dus în arest. Ce au găsit polițiștii în casa unui tânăr din GalațiPasiunea pentru chimie l-a dus în arest. Ce au găsit polițiștii în casa unui tânăr din Galați
Recomandări

S-au stabilit semifinalistele din Champions League. Care va fi finala?

Loading ... Loading ...
Fabrică emblemă a regimului comunist, gata să fie vândută. Cine vrea să cumpere platforma din Capitală
Observator
Fabrică emblemă a regimului comunist, gata să fie vândută. Cine vrea să cumpere platforma din Capitală
Schimbare majoră la Craiova! Decizia care simplifică total startul viitorului sezon pentru Universitatea
Fanatik.ro
Schimbare majoră la Craiova! Decizia care simplifică total startul viitorului sezon pentru Universitatea
11:30

Dani Coman, suspendat o lună de FRF! Ce a făcut preşedintele celor de la FC Argeş
11:24

Ziua decisivă pentru venirea lui Hagi. Comitetul Executiv votează în scurt timp viitorul selecționer
11:01

Vinicius Jr, lăsat în urmă pe arena lui Bayern. De ce a plecat autocarul lui Real fără starul brazilian
10:58

2 milioane de euro pentru Jovo Lukic. Ofertă surpriză pentru jucătorul lui U Cluj
10:36

Bayern a stabilit deja primul transfer pentru sezonul viitor! Sumă record pentru un atacant din Premier League
9:56

„Camavinga este un prost!” Sneijder și Thierry Henry n-au avut milă de Real Madrid după eliminare
Vezi toate știrile
1 Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor 2 Ce lovitură dă Gică Hagi după preluarea naţionalei României! Anunţul făcut de Ioan Ovidiu Sabău 3 Anunţul lui Hansi Flick după eliminarea Barcelonei din Liga Campionilor 4 Primul nume „sacrificat” din echipa Barcelonei după eliminarea din Champions League! Deco i-a comunicat decizia 5 Cornel Dinu, atac fără milă după ratarea prezenţei la Campionatul Mondial: “Limitat ca jucător şi ca antrenor” 6 Prima decizie luată de Costel Gâlcă, după tensiunile izbucnite în vestiarul Rapidului
Citește și
Cele mai citite
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”