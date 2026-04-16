Doliu în fotbalul mondial! Alexander Manninger a murit la 48 de ani

Tragedie pentru fotbalul din întreaga lume, după ce a fost anunțat decesul lui Alexander Manninger, fostul mare portar care a adunat 33 de selecții în naționala Austriei.

Sky Sports Austria a anunțat joi decesul fostului portar Alexander Manninger, care s-a stins din viață la vârsta de 48 de ani. Acesta adunase 33 de selecții pentru naționala Austriei și devenise primul fotbalist din țara sa care îmbrăca tricoul celor de la Arsenal.

Sursa citată menționează că acesta a murit într-un grav accident. Mașina în care se afla a fost lovită de tren în Salzburg, iar viața acestuia nu a mai putut fi salvată.

În cariera de jucător, Manninger evoluase pentru Arsenal, Fiorentina, Espanyol, Torino, Bologna, Salzburg, Udinese, Juventus Torino și chiar și Liverpool.