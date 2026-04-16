Hugo Ekitike, mesaj emoţionant după accidentarea din cauza căreia va rata World Cup 2026: “E greu, poate chiar nedrept”

Hugo Ekitike, atacantul francez al celor de la Liverpool, va avea nevoie de o perioadă lungă de recuperare, după accidentarea suferită în meciul retur cu PSG, din sferturile de finală UEFA Champions League. Verdictul pentru atacantul “cormoranilor” este unul dur: ruptură a tendonului lui Ahile.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Accidentarea este una dură, iar pe Ekitike îl aşteaptă o lungă perioadă de recuperare. Pe lângă faptul că visul de a merge la World Cup 2026 alături de Franţa a fost spulberat, dar sunt şanse mici ca el să mai joace în acest an calendaristic.

Hugo Ekitike, după accidentarea suferită în Liverpool – PSG: “Sunt recunoscut că s-a întâmplat aici, printre voi. Nu sunt singur”

La două zile distanţă de la meciul de coşmar cu PSG, Liverpool a confirmat oficial faptul că francezul a suferit o ruptură a tendonului lui Ahile, iar atacantul adus vara trecută pe Anfield de la Eintracht Frankfurt a transmis un mesaj emoţionant pentru fanii “cormoranilor”:

“E greu, poate chiar nedrept… Dar sunt recunoscut că s-a întâmplat aici, printre voi. Nu sunt singur. Puterea şi dragostea voastră vor fi forţa mea. Ne vom revedea în curând, Anfield”, a fost mesajul postat de Hugo Ekitike, pe conturile sale de social media.

It’s hard, maybe even unfair… but I’m grateful this is happening to me here, among you. I’m not alone. Your strength and your love will be my driving force. See you again soon, Anfield ❤️ pic.twitter.com/uV3c6PREAv

— Heki (@hekitike9) April 16, 2026