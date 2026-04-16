Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Hugo Ekitike, mesaj emoţionant după accidentarea din cauza căreia va rata World Cup 2026: “E greu, poate chiar nedrept”

Alex Masgras Publicat: 16 aprilie 2026, 17:27

Comentarii
Hugo Ekitike, în timpul meciului Liverpool - PSG / Profimedia

Hugo Ekitike, atacantul francez al celor de la Liverpool, va avea nevoie de o perioadă lungă de recuperare, după accidentarea suferită în meciul retur cu PSG, din sferturile de finală UEFA Champions League. Verdictul pentru atacantul “cormoranilor” este unul dur: ruptură a tendonului lui Ahile.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Accidentarea este una dură, iar pe Ekitike îl aşteaptă o lungă perioadă de recuperare. Pe lângă faptul că visul de a merge la World Cup 2026 alături de Franţa a fost spulberat, dar sunt şanse mici ca el să mai joace în acest an calendaristic.

Hugo Ekitike, după accidentarea suferită în Liverpool – PSG: “Sunt recunoscut că s-a întâmplat aici, printre voi. Nu sunt singur”

La două zile distanţă de la meciul de coşmar cu PSG, Liverpool a confirmat oficial faptul că francezul a suferit o ruptură a tendonului lui Ahile, iar atacantul adus vara trecută pe Anfield de la Eintracht Frankfurt a transmis un mesaj emoţionant pentru fanii “cormoranilor”:

“E greu, poate chiar nedrept… Dar sunt recunoscut că s-a întâmplat aici, printre voi. Nu sunt singur. Puterea şi dragostea voastră vor fi forţa mea. Ne vom revedea în curând, Anfield”, a fost mesajul postat de Hugo Ekitike, pe conturile sale de social media.

Reclamă
Reclamă

Hugo Ekitike a ajuns vara trecută la Liverpool, echipă care a plătit 95 de milioane de euro pentru transferul său de la Eintracht Frankfurt. În acest sezon, Ekitike a marcat 17 goluri în 45 de partide pentru Liverpool în toate competiţiile.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Observator
Fanatik.ro
Vezi toate știrile
