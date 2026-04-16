Louis Munteanu, cel mai slab de pe teren într-un meci cu o echipă de Liga 3. Ce notă a primit

Louis Munteanu a avut parte de un meci greu la DC United contra unei echipe din Liga 3. Românul a fost titular, însă nu a reușit treacă mai departe cu DC United în US Open Cup.
Formaţia la care Louis Munteanu evoluează a fost eliminată de ONE Knoxville SC, după 3-3 în timpul regulamentar și 5-6 la loviturile de departajare. Golurile celor de la DC United au fost marcate de Matti Pelota (61), Nikola Markovic (83) și Joao Peglow (97).
Louis Munteanu a fost înlocuit în minutul 77, iar SofaScore i-a oferit cea mai mică notă, 5.7. Pe parcursul partidei, Luis Munteanu a trimis vreun şut pe spaţiul porţii, iar evoluţia lui a fost ştearsă.
