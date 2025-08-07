AEK Larnaca - Legia 4-1, în preliminariile EL. Echipa lui Edi Iordănescu, făcută praf cu Horațiu Feșnic la centru - Antena Sport

Închide meniul
AEK Larnaca – Legia 4-1, în preliminariile EL. Echipa lui Edi Iordănescu, făcută praf cu Horațiu Feșnic la centru

Alex Ioniță Publicat: 7 august 2025, 21:50

Echipa poloneză Legia Varşovia, antrenată de românul Edward Iordănescu, a pierdut joi seara, în deplasare, scor 1-4, meciul disputat în compania formaţiei cipriote AEK Larnaca, în meciul tur al rundei a treia preliminare din Liga Europa.

Ciprioţii au deschis scorul pe AEK Arena, din Larnaca, marcând în minutul 16, prin Pons, dar polonezii au reacţionat rapid, egalând în minutul 18, când a înscris Nsame.

AEK Larnaca – Legia 4-1

Echipa gazdă, antrenată de spaniolul Imanol Idiakez, a rezolvat meciul în repriza secundă. Mai întâi a marcat Angielski, în minutul 48, aducând pe AEK în avantaj, apoi Chacon a făcut 3-1, pentru ca în minutul 85 autogolul lui Rajovic să pună pe tabelă scorul final, AEK Larnaca – Legia Varşovia 4-1, notează news.ro.

Meciul nu s-a terminat însă înainte ca oaspeţii să rămână în zece, după eliminarea lui Kapustka, în minutul 90+8.

De menționat este că manșa tur a „dublei” lui Edi Iordănescu, din turul 3 al preliminariilor UEFA Europa League, a fost arbitrată de Horațiu Feșnic.

“Dacă nu aș face față presiunii, aș sta acasă cu soția”. Edi Iordănescu, replică genială despre atmosfera de la Legia

Antrenorul român a vorbit despre cum face față “zgomotului” imens creat de suporteri, dar și de așteptări în jurul unui club precum Legia Varșovia. Fostul selecționer a făcut referință la perioada în care era pe banca României și a dezvăluit că la un eșec, 24 de milioane de oameni îl criticau, astfel că e obișnuit cu presiunea.

În plus, a oferit și o replică genială și a spus că dacă nu ar fi fost în stare să gestioneze aceste stări, ar fi rămas alături de soție acasă.

“Dacă nu aș putea face față presiunii, aș sta acasă cu soția. Când antrenam naționala, aveam 24 de milioane de critici dacă pierdeam un meci. Sunt obișnuit cu presiunea, ăsta e avantajul meu. Presiunea mă mână.

Dacă este un anumit tip de presiune pe care o simt, este cea care ne împinge să atingem rezultate din ce în ce mai bune, pentru a ne face fanii mândri“, a declarat tehnicianul de 47 de ani, potrivit legionsci.com.

