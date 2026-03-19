Efectul Cristiano Ronaldo! Clubul a “explodat” după doar 3 săptămâni: “A crescut cu 25%”

Javier Tebas, preşedintele La Liga, a aplaudat ce se întâmplă la Almeria, echipă din liga secundă spaniolă, după impactul pe care l-a avut Cristiano Ronaldo. Portughezul deţine 25% din acţiuni prin compania sa, CR7 Sports Investments, iar acest lucru a avut un impact imediat asupra clubului.
Tebas a explicat cât de importantă este asocierea pentru un club precum Almeria cu un nume uriaş, aşa cum este Cristiano Ronaldo. În ceea ce priveşte social media, clubul a crescut enorm şi este în topul echipelor din Spania, peste multe formaţii din La Liga, atunci când vine vorba despre numărul de urmăritori.
Cristiano Ronaldo, impact imediat la Almeria! Clubul e în top 5 echipe din Spania pe social media
Tranzacţia a avut loc în urmă cu câteva săptămâni, la finalul lunii februarie, iar impactul a fost imediat, potrivit şefului La Liga:
“La nivel de social media, lui Almeria i-a crescut numărul de urmăritori cu 25% şi, dacă nu mă înşel, se află pe locul 5 sau 6 în Spania la numărul de urmăritori. Asta de când Ronaldo a decis să investească în proiectul lor.
Este foarte important pentru sponsori şi pentru a construi proiecte pe termen lung. Cristiano la Almeria reprezintă ambiţie pentru viitor”, a declarat Javier Tebas, potrivit goal.com.
🚨🇪🇸 La Liga president Javier Tebas: “Almería are now 5th Spanish club on social media since Cristiano Ronaldo decided to invest into their project”.
“This is very important to get sponsors and improve the project for long term. Cristiano into the Almería project means ambition… pic.twitter.com/vZOFcfVeg6
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 19, 2026
Almeria luptă pentru promovarea în La Liga. După 30 de etape, Almeria este pe locul 3 în La Liga 2, cu 52 de puncte, la egalitate cu echipa de pe locul al doilea, Deportivo La Coruna. Primele două echipe promovează direct, în timp ce locurile 3-6 merg la baraj.
