Efectul Cristiano Ronaldo! Clubul a “explodat” după doar 3 săptămâni: “A crescut cu 25%”

Javier Tebas, preşedintele La Liga, a aplaudat ce se întâmplă la Almeria, echipă din liga secundă spaniolă, după impactul pe care l-a avut Cristiano Ronaldo. Portughezul deţine 25% din acţiuni prin compania sa, CR7 Sports Investments, iar acest lucru a avut un impact imediat asupra clubului.

Tebas a explicat cât de importantă este asocierea pentru un club precum Almeria cu un nume uriaş, aşa cum este Cristiano Ronaldo. În ceea ce priveşte social media, clubul a crescut enorm şi este în topul echipelor din Spania, peste multe formaţii din La Liga, atunci când vine vorba despre numărul de urmăritori.

Tranzacţia a avut loc în urmă cu câteva săptămâni, la finalul lunii februarie, iar impactul a fost imediat, potrivit şefului La Liga:

“La nivel de social media, lui Almeria i-a crescut numărul de urmăritori cu 25% şi, dacă nu mă înşel, se află pe locul 5 sau 6 în Spania la numărul de urmăritori. Asta de când Ronaldo a decis să investească în proiectul lor.

Este foarte important pentru sponsori şi pentru a construi proiecte pe termen lung. Cristiano la Almeria reprezintă ambiţie pentru viitor”, a declarat Javier Tebas, potrivit goal.com.