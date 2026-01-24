Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Enes Sali, prezentat oficial. Fosta "perlă" a lui Gică Hagi va fi din nou adversarul lui Cristiano Ronaldo - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Enes Sali, prezentat oficial. Fosta “perlă” a lui Gică Hagi va fi din nou adversarul lui Cristiano Ronaldo

Enes Sali, prezentat oficial. Fosta “perlă” a lui Gică Hagi va fi din nou adversarul lui Cristiano Ronaldo

Andrei Nicolae Publicat: 24 ianuarie 2026, 22:01

Comentarii
Enes Sali, prezentat oficial. Fosta perlă a lui Gică Hagi va fi din nou adversarul lui Cristiano Ronaldo

Enes Sali, prezentat la Al-Riyadh / Instagram alriyadh_fc

Enes Sali a fost din nou împrumutat de americanii de la FC Dallas, care l-au trimis pe fotbalistul român de 19 ani la Al-Riyadh, în Arabia Saudită. Jucătorul de bandă stângă nu va fi la prima sa aventura la formația din Saudi Pro League, unde a mai fost cedat sub aceeași formă și în 2025, din ianuarie până în iulie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Enes Sali nu își găsește locul la FC Dallas, formația din MLScare în ianuarie 2024 îl cumpăra de la Farul în schimbul a aproximativ 2,8 milioane de euro. Tânărul jucător se anunța o mare speranță a fotbalului românesc, ținând cont de recordurile pe care le-a doborât în Liga 1, însă din păcate nu a reușit să confirme în SUA.

Enes Sali, împrumutat din nou de FC Dallas

După ce la începutul anului 2025, americanii l-au împrumutat la Al-Riyadh pe Enes Sali, formația din MLS a luat aceeași decizie și la startul lui 2026. Cel mai tânăr marcator din istoria fotbalului românesc va ajunge din nou în Saudi Pro League la aceeași echipă unde a evoluat și anul trecut, astfel că va avea șansa să se dueleze din nou cu starurile din Golf, cu Ronaldo în frunte.

Vineri, FC Dallas a făcut anunțul oficial cu privire la mutarea lui Sali, iar sâmbătă Al-Riyadh a transmis la rândul ei informația respectivă. În 2025, jucătorul de 19 ani a adunat opt partide pentru echipa din Golf, perioadă în care a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.

Anul trecut, Sali s-a întors în vară la FC Dallas după încheierea sezonului din Arabia Saudită și a mai adunat un meci pentru echipa din Texas în play-off-ul din MLS.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga derby-ul dintre FCSB şi CFR?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
400 de camere radar inteligente vor "vâna" șoferii vitezomani şi alte abateri rutiere. Unde vor fi montate
Observator
400 de camere radar inteligente vor "vâna" șoferii vitezomani şi alte abateri rutiere. Unde vor fi montate
Actorul celebru de pe Netflix care va concura la Jocurile Olimpice de la Milano. A câștigat o medalie olimpică în urmă cu 12 ani
Fanatik.ro
Actorul celebru de pe Netflix care va concura la Jocurile Olimpice de la Milano. A câștigat o medalie olimpică în urmă cu 12 ani
23:36
“Am discutat cu conducerea!” Ştefan Baiaram, anunţ despre oferta primită: “Cu siguranţă voi pleca”
23:29
Control antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizați
23:21
“Dă-i drumul, Gigi!” Giovanni Becali cere transferul lui Bîrligea pentru 7 milioane de euro!
22:56
Dennis Man, înlocuit după 45 de minute în PSV – NAC Breda! Nota primită după ce a lovit bara
22:53
Primul verdict după ce Ștefan Baiaram s-a accidentat în Universitatea Craiova – Botoșani: “Așa a fost să fie”
22:37
Golden State Warriors – Minnesota Timberwolves a fost reprogramat! NBA: “Siguranţa comunităţii din Minneapolis e prioritară”
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma a transferat extrema lui Dan Șucu 2 Pensia umilitoare pe care o primeşte Mihai Neșu de la statul român. “Mi-e și rușine” 3 “Înţepat” de Mourinho, Cristi Chivu i-a dat replica celebrului antrenor portughez! 4 “Vei înjura FCSB?” Răspunsul dat de Olimpiu Moruţan a doua zi după ce a semnat cu Rapid 5 Naomi Osaka, OUT de la Australian Open după meciul câştigat cu scandal cu Sorana Cîrstea! Anunţul japonezei 6 Cristi Chivu ia pauză de la fotbal! Anunțul făcut după partida cu Pisa
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul