Enes Sali, prezentat oficial. Fosta "perlă" a lui Gică Hagi va fi din nou adversarul lui Cristiano Ronaldo - Antena Sport

Enes Sali a fost din nou împrumutat de americanii de la FC Dallas, care l-au trimis pe fotbalistul român de 19 ani la Al-Riyadh, în Arabia Saudită. Jucătorul de bandă stângă nu va fi la prima sa aventura la formația din Saudi Pro League, unde a mai fost cedat sub aceeași formă și în 2025, din ianuarie până în iulie.

Enes Sali nu își găsește locul la FC Dallas, formația din MLScare în ianuarie 2024 îl cumpăra de la Farul în schimbul a aproximativ 2,8 milioane de euro. Tânărul jucător se anunța o mare speranță a fotbalului românesc, ținând cont de recordurile pe care le-a doborât în Liga 1, însă din păcate nu a reușit să confirme în SUA.

Enes Sali, împrumutat din nou de FC Dallas

După ce la începutul anului 2025, americanii l-au împrumutat la Al-Riyadh pe Enes Sali, formația din MLS a luat aceeași decizie și la startul lui 2026. Cel mai tânăr marcator din istoria fotbalului românesc va ajunge din nou în Saudi Pro League la aceeași echipă unde a evoluat și anul trecut, astfel că va avea șansa să se dueleze din nou cu starurile din Golf, cu Ronaldo în frunte.

Vineri, FC Dallas a făcut anunțul oficial cu privire la mutarea lui Sali, iar sâmbătă Al-Riyadh a transmis la rândul ei informația respectivă. În 2025, jucătorul de 19 ani a adunat opt partide pentru echipa din Golf, perioadă în care a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.

Anul trecut, Sali s-a întors în vară la FC Dallas după încheierea sezonului din Arabia Saudită și a mai adunat un meci pentru echipa din Texas în play-off-ul din MLS.