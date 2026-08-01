Echipa din Liga a 5-a, decizie incredibilă! Oferta de 1.000.000 de euro a fost refuzată

Una dintre cele mai interesante poveşti din actuala perioadă de mercato vine din Anglia, acolo unde un club din Liga a 5-a a refuzat o ofertă de 1 milion de euro pentru starul echipei.

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Conducătorii lui Boreham Wood nu vor să renunţe uşor la vedeta grupării, Abdulmalik, cel care a impresionat în stagiunea trecută şi a fost aproape să aibă o contribuţie decisivă la promovarea în Liga a 4-a.

Boreham Wood a spus pas ofertei de 1 milion de euro

Fiecare perioadă de transferuri aduce poveşti interesante, însă de data aceasta, cei de la Boreham Wood au luat o decizie de-a dreptul incredibilă. Conducătorii grupării au avut pe masă o ofertă de 1 milion de euro pentru Abdulmalik, din partea celor de la Djugardens, din Suedia, însă au refuzat propunerea.

Abdulmalik a fost într-o formă foarte bună şi în play-off-ul de promovare a marcat şi pasat decisiv în finala cu Rochdale, care s-a încheiat cu victoria adversarilor la loviturile de departajare. Jucătorul de 23 de ani a avut o perioadă pe când era junior în care a fost chemat inclusiv la naţionala Angliei U17, dar cariera l-a dus în cele din urmă în diviziile inferioare din Regat.

Care este recordul all-time pentru un jucător vândut din National League

Recordul all-time al unui transfer realizat de un club din National League, al cincilea eșalon al fotbalului englez, îi aparține lui Max Kilman. În vara anului 2018, fundașul central a fost transferat de Wolverhampton Wanderers de la Maidenhead United pentru aproximativ 5 milioane de euro, sumă care rămâne cea mai mare încasată vreodată de o formație din această ligă.