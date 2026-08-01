Echipa din Liga a 5-a, decizie incredibilă! Oferta de 1.000.000 de euro a fost refuzată

Una dintre cele mai interesante poveşti din actuala perioadă de mercato vine din Anglia, acolo unde un club din Liga a 5-a a refuzat o ofertă de 1 milion de euro pentru starul echipei.
Conducătorii lui Boreham Wood nu vor să renunţe uşor la vedeta grupării, Abdulmalik, cel care a impresionat în stagiunea trecută şi a fost aproape să aibă o contribuţie decisivă la promovarea în Liga a 4-a.
Boreham Wood a spus pas ofertei de 1 milion de euro
Fiecare perioadă de transferuri aduce poveşti interesante, însă de data aceasta, cei de la Boreham Wood au luat o decizie de-a dreptul incredibilă. Conducătorii grupării au avut pe masă o ofertă de 1 milion de euro pentru Abdulmalik, din partea celor de la Djugardens, din Suedia, însă au refuzat propunerea.
Abdulmalik a fost într-o formă foarte bună şi în play-off-ul de promovare a marcat şi pasat decisiv în finala cu Rochdale, care s-a încheiat cu victoria adversarilor la loviturile de departajare. Jucătorul de 23 de ani a avut o perioadă pe când era junior în care a fost chemat inclusiv la naţionala Angliei U17, dar cariera l-a dus în cele din urmă în diviziile inferioare din Regat.
Care este recordul all-time pentru un jucător vândut din National League
Recordul all-time al unui transfer realizat de un club din National League, al cincilea eșalon al fotbalului englez, îi aparține lui Max Kilman. În vara anului 2018, fundașul central a fost transferat de Wolverhampton Wanderers de la Maidenhead United pentru aproximativ 5 milioane de euro, sumă care rămâne cea mai mare încasată vreodată de o formație din această ligă.
Mutarea a reprezentat un moment de referință pentru fotbalul non-league, demonstrând că și jucătorii proveniți din eșaloanele inferioare pot atrage investiții importante din partea cluburilor de elită. Până la transferul lui Kilman, recordul era deținut de Jamie Vardy, cumpărat de Leicester City de la Fleetwood Town în 2012 pentru aproximativ un milion de lire sterline. Ascensiunea lui Kilman a fost spectaculoasă: la doar câțiva ani după plecarea din National League, fundașul a devenit titular în Premier League și internațional englez.
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