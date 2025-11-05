FCSB s-a calificat în turul 3 Youth League! Victorie entuziasmantă cu Lokomotiv Zagreb - Antena Sport

FCSB a câştigat şi în returul cu Lokomotiv Zagreb, scor 3-2, şi a obţinut calificarea în turul 3 din UEFA Youth League. Formaţia roş-albastră a câştigat cu acelaşi scor şi meciul tur şi a avansat cu 6-4 la general în turul următor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În meciul disputat la Buftea, sub privirile lui Vlad Chiricheş şi Răzvan Burleanu, preşedintele FRF, au marcat Necsculescu, Popa şi Toma.

FCSB – Lokomotiv Zagreb 3-2, în UEFA Youth League

Cel mai frumos gol al meciului a fost marcat de Mihai Toma, cel care a purtat şi banderola de căpitan. El l-a învins pe portarul croaţilor cu o “scăriţă”.

În turul următor, FCSB va da peste câştigătoarea dublei dintre Akademia Puskas şi Brann Bergen. În meciul tur, cele două au remizat, scor 1-1.

Înaintea fluierului de start a avut loc şi un moment de reculegere în memoria lui Emeric Ienei, fostul antrenor al Stelei, care a cucerit Cupa Campionilor Europeni în 1986, la Sevilla. Fostul mare antrenor a murit la vârsta de 88 de ani.