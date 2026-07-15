Lovitură uriașă pentru un club de tradiție din Europa! A fost exclus din toate competițiile profesioniste

Un club de tradiție din Franța a primit o lovitură uriașă! DNCG, organismul de supraveghere financiară al fotbalului francez, a anunţat miercuri excluderea oficială a clubului Girondins de Bordeaux din competiţiile naţionale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

DNCG a emis „o măsură de excludere din competiţiile naţionale pentru prima echipă masculină a clubului Girondins de Bordeaux la sfârşitul sezonului 2025-2026”.

Lovitură uriașă în Franța: Girondins de Bordeaux, exclusă din toate competițiile

Această excludere a fost confirmată definitiv după o decizie iniţială din 30 iunie. Deşi se angajase să facă acest lucru în timpul primei sale apariţii în faţa DNCG (organismul de supraveghere financiară a fotbalului francez), din 9 iunie, preşedintele şi proprietarul hispano-luxemburghez al clubului, Gerard Lopez, încă nu a furnizat cele 9 milioane de euro necesare pentru finalizarea exerciţiului financiar 2025-2026 şi finanţarea sezonului 2026-2027, sumă necesară pentru aprobarea DNCG, notează news.ro.

Comisia de apel DNCG a decis miercuri: clubul va juca cel mult în Regional 1 sezonul viitor, echivalentul celui de-al şaselea eşalon al fotbalului francez. Girondins, care a câştigat şase titluri în Franţa, s-ar putea confrunta, în curând, şi cu proceduri de lichidare.

Lovitură pe piața transferurilor în Ligue 1

Paris Saint Germain continuă să caute variantele ideale pentru un lot și mai competitiv în sezonul următor, iar formația antrenată de Luis Enrique a bătut palma cu un semifinalist de la Cupa Mondială.