Destinaţie surprinzătoare pentru jucătorul crescut de Steaua şi Rapid

Perioada de mercato este în plină desfăşurare şi fiecare echipă caută să se întărească pentru a-şi îndeplini obiectiv în noul sezon. Există mutări care surprind, iar jucătorul crescut de Steaua şi Rapid a dat curs propunerii din Liga 3.
Nicolas Pena, un tânăr de doar 18 ani, care evoluează pe postul de extremă stânga, a semnat cu cei de la Voinţa Crevedia, echipă care speră să promoveze în liga secundă în 2027.
Tânărul de doar 18 ani, care a fost cresut de Steaua şi Rapid, transfer surprinzător
Una dintre formaţiile cu ambiţii mari din Liga 3, Voinţa Crevedia a bifat un transfer interesant, pentru viitor, după ce l-a luat pe Nicolas Pena. Acesta va fi coleg cu fiul cu Laurenţiu Reghecampf Jr, dar şi cu un atacant ce a evoluat în liga secundă, la Steaua, Claudiu Dragu.
„Bine ai venit, Nicolas Pena! Suntem bucuroși să anunțăm transferul lui Nicolas Pena la Voința Crevedia! La doar 18 ani, Nicolas este un jucător format la academiile Rapid București și Steaua București. În sezonul trecut a evoluat în Liga a II-a pentru Chindia Târgoviște, iar de astăzi se alătură echipei noastre.
Îi urăm mult succes în tricoul Voinței Crevedia și cât mai multe realizări alături de clubul nostru! Bine ai venit în familia Voința Crevedia, Nicolas!”, au anunţat cei de la Voinţa Crevedia.
Clasamentul Academiilor de Fotbal din România pe ultimul sezon
Federația Română de Fotbal a publicat clasamentul academiilor de fotbal din România pentru 2026, iar Farul Constanța își păstrează primul loc. Dinamo a urcat pe poziția a treia, în timp ce Steaua se clasează înaintea celor de la FCSB, pe poziţia a 5-a. Evaluarea FRF a inclus un număr record de 130 de academii, confirmând dezvoltarea fotbalului juvenil din România.
Farul rămâne lider, însă diferența față de Universitatea Cluj, ocupanta locului secund, s-a redus considerabil. Dinamo continuă ascensiunea din ultimii ani, după investițiile făcute în sectorul juvenil și rezultatele obținute la nivel de copii și juniori. Clasamentul este realizat anual pe baza unor criterii precum infrastructura, organizarea, performanțele sportive și calitatea procesului de pregătire a tinerilor fotbaliști.
Cei de la Rapid au căzut în clasament şi sunt pe poziţia a 10-a.
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