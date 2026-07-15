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Florin Tănase, înaintea noului sezon: „FCSB e favorită în fiecare an la titlu! Este în ADN-ul clubului”

Alex Masgras Publicat: 15 iulie 2026, 18:56

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Florin Tănase, înaintea noului sezon: „FCSB e favorită în fiecare an la titlu! Este în ADN-ul clubului

Florin Tănase / Sport Pictures

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Florin Tănase a declarat, miercuri, cu ocazia lansării noului echipament de joc al echipei de fotbal FCSB pentru sezonul 2026-2027 al Ligii 1, că formaţia sa este în fiecare an favorită la câştigarea titlului de campioană, pentru că asta face parte din ADN-ul clubului.

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FCSB vrea să uite cât mai repede ce s-a întâmplat sezonul trecut, atunci când formaţia roş-albastră nu a obţinut calificarea în play-off şi a jucat, în premieră, în play-out. Cu toate acestea, FCSB a reuşit calificarea în preliminariile Conference League.

Florin Tănase, înaintea noului sezon: „FCSB e favorită în fiecare an la titlu! Este în ADN-ul clubului”

„Noi suntem în fiecare an favoriţi la titlu, pentru că este în ADN-ul clubului. Este aproape imposibil să schimbi lucrul acesta. În fiecare an am pornit ca favoriţi la câştigarea titlului, dar trebuie să dovedim asta pe teren. Sperăm să reuşim anul acesta să-l câştigăm, chiar dacă multă lume nu ne dă şanse”, a afirmat acesta.

Tănase spune că FCSB este cea mai iubită echipă din România şi că echipamentul principal, care cuprinde toate culorile tricolorului naţional este o alegere inspirată.

„E un echipament foarte frumos, care are culorile cele mai iubite din această ţară, roşu şi albastru şi s-a mai adăugat şi galben. Cred că a fost o inspiraţie, pentru că noi suntem echipa cea mai iubită din România şi peste hotare. Sper să ne aducă noroc pentru că cel de anul trecut nu prea ne-a ajutat. Deşi la începutul sezonului credeam că vom avea un parcurs cel puţin la fel de bun ca în precedentul. Echipamentul este la cel mai înalt nivel acum şi noi ca echipă trebuie să ne ridicăm la acelaşi nivel”, a mai spus Tănase.

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Jucătorii Florin Tănase, Ştefan Târnovanu, Daniel Bîrligea şi Ronny Labonne au prezentat în premieră fanilor noile echipamente de joc, unul principal albastru cu roşu, unul alb cu şort negru şi unul portocaliu complet (de rezervă). Echipamentul de portari este galben complet.

FCSB va debuta în noul sezon din Liga 1 împotriva celor de la FCSB! Meciul va avea loc vineri, pe stadionul Steaua.

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