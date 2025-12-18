Gigi Becali, convins că Marius Șumudică e fanul FCSB-ului la derby-ul cu Rapid: „Ce oftică are el” - Antena Sport

Gigi Becali s-a declarat convins de faptul că Marius Șumudică va fi fanul FCSB-ului la derby-ul cu Rapid de duminică, de la ora 20:00. Patronul campioanei a fost pus pe glume cu fostul antrenor al giuleștenilor.

Gigi Becali a amintit de faptul că Marius Șumudică este un rapidist convins, însă crede că la derby-ul de duminică, antrenorul își va dori ca echipa sa de suflet să piardă în fața marii rivale.

Gigi Becali, convins că Marius Șumudică e fanul FCSB-ului la derby-ul cu Rapid

Gigi Becali a declarat că Marius Șumudică va lăsa deoparte faptul că este susținătorul echipei din Giulești la duelul cu FCSB de duminică, dat fiind faptul că mandatul său la Rapid, din sezonul trecut, a fost unul dificil.

„Șumudică m-a întărâtat ca să piardă FCSB, că el este rapidist. Dar eu cred acum că el, când o să joace FCSB cu Rapid, cred că o să țină cu FCSB-ul cum nu a ținut în viața lui.

El acum ține cu FCSB, nu mai are treabă cu Rapid. Îți dai seama, el, ce oftică are el să cadă în cap Rapidul”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.