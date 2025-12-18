PAOK Salonic a câştigat cu 4-1, dar Răzvan Lucescu şi-a certat jucătorii: "Stupid". Ce l-a enervat pe român - Antena Sport

PAOK Salonic a câştigat cu 4-1 meciul cu Marko, din ultima rundă a Cupei Greciei, competiţie în care echipa lui Răzvan Lucescu a jucat patru meciuri, iar la final se face un clasament. Primele patru echipe merg direct în sferturi, în timp ce ocupantele locurilor 5-12 vor disputa un play-off.
Este cazul şi formaţiei din Salonic, care a încheiat cele patru etape pe locul 8, cu 7 puncte. Echipa antrenorului român va juca pentru un loc în sferturi contra celor de la Atromitos, echipă care a încheiat pe locul 9 această fază a competiţiei.
Răzvan Lucescu, nemulţumit de jucătorii lui PAOK Salonic chiar şi după victorii cu 4-1: “Dăm mingea direct adversarului”
În ciuda succesului fără emoţii din meciul cu Marko, Răzvan Lucescu s-a arătat nemulţumit la conferinţa de presă, acolo unde şi-a certat jucătorii. Antrenorul român se gândeşte deja la următorul meci din Cupa Greciei şi atrage atenţia că PAOK trebuie să fie foarte atentă pentru a obţine calificarea în sferturi.
De asemenea, Răzvan Lucescu s-a plâns şi de faptul că jucătorii săi primesc goluri “stupide” şi că cedează foarte uşor mingea adversarilor:
“Trebuie să câștigăm următorul meci pentru a merge mai departe în competiție. Vom juca împotriva lui Atromitos și trebuie să fim foarte atenți pentru a ne califica. Asta este Cupa, nu avem ce spune altceva.
Am avut multe ocazii de a marca, dar ceea ce vreau să spun este că trebuie să încetăm să mai primim goluri stupide. Dăm mingea direct adversarului! Acesta este singurul motiv pentru care mă simt enervat astăzi”, a declarat Răzvan Lucescu, la conferinţa de presă.
Meciul din play-off-ul Cupei Greciei cu Atromitos va avea loc pe 6 ianuarie, după pauza de sărbători. Până atunci, pe 21 decembrie, PAOK Salonic va disputa ultimul meci din 2025 pe teren propriu, contra celor de la Panathinaikos.
