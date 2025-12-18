De ce a plecat Louis Munteanu deja în vacanţă. Se transferă la Celtic? Anunţul lui Iuliu Mureşan - Antena Sport

Telenovela plecării lui Louis Munteanu de la CFR Cluj este departe de a cunoaşte un final. S-a spus că fotbalistul e aproape de un transfer la Celtic, unul dintre doar cele 7 cluburi din lume cu peste 100 de trofee câştigate, dar realitatea pare să fie alta.

Scoţienii l-au dorit pe Munteanu şi în vară, iar după ce Iuliu Mureşan a anunţat că fotbalistul de 23 de ani poate pleca pentru 8 milioane de euro, presa din Scoţia a anunţat că “transferul se poate face”. De la vorbe însă la fapte este cale lungă, pentru că Iuliu Mureşan susţine că nu este încă vreo ofertă concretă pentru fotbalist.

Dacă jucătorul nu va evolua cu FC Botoșani, deoarece este suspenat, el a plecat mai repede în vacanţă, faţă de restul colegilor. Iuliu Mureşan spune că acest lucru nu înseamnă că jucătorul se şi transferă, iar el s-ar putea întoarce la echipă după sărbători.

„Louis a luat al patrulea galben și a plecat mai devreme în vacanță. Și-a luat trei zile în plus de vacanță. În acest moment nu este o ofertă pentru el”, a declarat Mureșan, pentru ProSport.

Cât priveşte şi alte plecări de la CFR Cluj? Din perspectiva unei oferte făcute de Dinamo, pentru Matei Ilie, Iuliu Mureşan spune că nu orice fotbalist este de vânzare. “Trebuie să jucăm cu cineva. Nu orice jucător este transferabil. Nu vindem pe oricine și la orice preț”, a mai spus Iuliu Mureșan pentru sursa citată anterior.