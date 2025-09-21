Fostul portar al FCSB-ului, pe teren într-un duel cu 7 goluri în Polonia - Antena Sport

Închide meniul
Fostul portar al FCSB-ului, pe teren într-un duel cu 7 goluri în Polonia

21 septembrie 2025, 18:34

Valentin Cojocaru în campionatul Poloniei / hepta.ro

Valentin Cojocaru a fost titular duminică în partida din etapa cu numărul 9 a campionatului polonez, dintre Pogon Szczecin și Lechia. Fostul portar al celor de la FCSB a încasat patru goluri, la capătul unui joc nebun.

Pe lângă cele patru goluri primite, Cojocaru a avut nu mai puțin de șase intervenții salvatoare. reușind să scoată inclusiv o lovitură de la 11 metri.

Valentin Cojocaru, implicat într-un „thriller” în Polonia

Plecat de la FCSB în anul 2017, Valentin Cojocaru a fost titular duminică în partida dintre Pogon Szczecin și Lechia, din etapa cu numărul 9 a Ekstraklasa.

Portarul român a încasat nu mai puțin de patru goluri în acest joc, dar a scos și o lovitură de la 11 metri, la scorul de 2-2. Echipa gazdă a condus cu scorul de 2-1 la pauză, golurile fiind marcate de Molnar și Juwara. Mena a redus din diferență pentru oaspeți.

După pauză, Lechia a restabilit egalitatea în minutul 53, după o acțiune finalizată de Zhelizko. Imediat, a urmat penalty-ul apărat de Cojocaru, care nu a mai putut evita golul în minutul 77, când Loncar a înscris în proprie poartă.

Sezonienko a marcat golul patru în al treilea minut de prelungire, iar reușita lui Ulvestad din penalty nu a mai contat, victoria fiind clar a oaspeților, scor 4-3.

