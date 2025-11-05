Oklahoma City Thunder, de neoprit! Campioana a ajuns la a opta victorie consecutivă - Antena Sport

Închide meniul
Oklahoma City Thunder, de neoprit! Campioana a ajuns la a opta victorie consecutivă

Publicat: 5 noiembrie 2025, 13:21

Comentarii
Oklahoma City Thunder, pe terenul lui Los Angeles Clippers / Profimedia

Campioana en titre a ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), Oklahoma City Thunder, şi-a păstrat invincibilitatea în opt meciuri disputate în acest sezon, impunându-se cu 126-107 în faţa lui Los Angeles Clippers, marţi, în deplasare, informează AFP.

De la debutul acestui sezon, Oklahoma City Thunder şi-a trecut în cont a opta victorie din tot atâtea meciuri, mizând din nou pe aportul starului canadian Shai Gilgeous-Alexander, autor a 30 de puncte şi 12 pase decisive.

Oklahoma City Thunder, de neoprit! Campioana a ajuns la a opta victorie consecutivă

MVP-ul (cel mai bun jucător) canadian şi-a trecut în cont al 80-lea meci consecutiv cu 20 de puncte sau mai mult, a treia cea mai bună serie de gen din istoria ligii, după cele două ale legendarului Wilt Chamberlain.

Oklahoma City Thunder este singura echipă neînvinsă în NBA, în timp ce LA Clippers are trei victorii şi patru înfrângeri.

Rezultate consemnate marţi în NBA:

  • Toronto Raptors – Milwaukee Bucks 128-100
  • Chicago Bulls – Philadelphia 76ers 113-111
  • Atlanta Hawks – Orlando Magic 127-112
  • New Orleans Pelicans – Charlotte Hornets 116-112
  • Golden State Warriors – Phoenix Suns 118-107
