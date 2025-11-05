Cristiano Ronaldo, tot mai aproape de momentul retragerii! Anunţul portughezului: "Voi fi pregătit" - Antena Sport

Portughezul Cristiano Ronaldo a declarat că se va retrage „în curând” şi, deşi recunoaşte că va fi dificil să pună capăt carierei sale strălucite, jucătorul în vârstă de 40 de ani îşi planifică de ceva timp viaţa de după fotbal, relatează Reuters.
Atacantul echipei Al Nassr este cel mai bun marcator din toate timpurile, cu 952 de goluri marcate pentru club şi ţară, şi a declarat luna trecută că îşi propune să ajungă la 1.000 de goluri înainte de a se retrage din fotbal.
Cristiano Ronaldo, tot mai aproape de momentul retragerii
„În curând”, a răspuns el când a fost întrebat când îşi va încheia activitatea de fotbalist.
„Cred că voi fi pregătit. Va fi foarte, foarte dificil”, a declarat el pentru „Piers Morgan’s Uncensored”, într-un interviu publicat marţi.
„Dar mi-am pregătit viitorul încă de la 25, 26, 27 de ani. Cred că voi fi capabil să fac faţă acestei presiuni. Nimic nu se compară cu adrenalina pe care o simţi când înscrii un gol în fotbal. Dar totul are un început şi totul are un sfârşit. Voi avea mai mult timp pentru mine, pentru familia mea, pentru a-mi creşte copiii.”
Fostul atacant al Manchester United spune că încă urmăreşte rezultatele echipei engleze, în ciuda faptului că acum trei ani a pus capăt unei a doua perioade nefericite la club.
United a înregistrat cel mai slab rezultat din prima ligă din sezonul trecut, de când a retrogradat în 1973-1974, clasându-se pe locul 15.
„Sunt trist, pentru că acest club este unul dintre cele mai importante cluburi din lume şi un club pe care îl port încă în suflet”, a declarat Ronaldo.
„Nu au o structură. Sper că acest lucru se va schimba în prezent şi în viitor, pentru că potenţialul clubului este uimitor. Nu sunt pe un drum bun. Şi, în opinia mea, nu este vorba doar de antrenor şi jucători… El (managerul Ruben Amorim) face tot ce poate. Ce poţi să faci? Miracolele sunt imposibile.”
