Thierry Henry nu l-a menajat pe Vinicius Jr, după eşecul lui Real Madrid. "Unii încearcă să fie mai inteligenţi când nu e cazul" - Antena Sport

Vinicius Junior a fost criticat de Thierry Henry, după Liverpool – Real Madrid 1-0, meci în care starul brazilian nu a avut nicio ocazie mare de a marca.
Fostul mare atacant francez i-a reproşat lui Vinicius că l-a scăpat din mână pe Bradley Conor, fundaşul pe care l-a dominat în primele dueluri, dar care apoi nu i-a mai dat nicio şansă starului de 25 de ani cotat la 150 de milioane de euro.
Thierry Henry nu l-a menajat pe Vinicius Jr, după eşecul lui Real Madrid
“Nu pot să înţeleg, trebuie să joci cu ce ai în faţă, trebuie să joci momentul. Chiar dacă nu este nimeni în careu, măcar i-ai retras pe adversari 30 de metri şi atunci trebuie să scoţi mingea pentru un mijlocaş, care să vină cu un şut din afara careului. Câteodată, oamenii încearcă să fie mai inteligenţi când nu este cazul.
A avut oportunităţi la început, Vinicius Junior l-a dominat pe Conor Bradley în primele 5-7 minute, dar după aceea l-a lăsat să respire. Trebuie să încerci până să ia un cartonaş galben, ca după aceea să nu se mai poată apăra cum a făcut-o de la început. Dar asta nu s-a întâmplat.
Vinicius a primit mingea într-un duel unu la unu după bătălia din primele minute cu Bradley Conor, dar a pasat-o fundaşului lateral, înainte să o primească din nou. Apoi a atacat când adversarii erau deja trei.
E matematică! Când eşti unu la unu, încearcă să vezi ce poţi să faci. De ce să dai mingea înapoi pentru a juca apoi unu contra trei? Câteodată nu pot să înţeleg de ce face asta”, a spus Thierry Henry, pentru CBS Sports.
Liverpool a învins, marţi seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, Real Madrid, într-un meci din etapa a patra a fazei principale a Ligii Campionilor, joc arbitrat de Istvan Kovacs.
- “Ce ţi-a spus Istvan Kovacs?” Ce a răspuns Xabi Alonso la conferinţa de presă, după Liverpool – Real Madrid 1-0
- UEFA a explicat de ce Istvan Kovacs nu a acordat penalty la faza controversată din Liverpool – Real Madrid 1-0!
- Verdictul specialistului după decizia controversată luată de Istvan Kovacs în Liverpool – Real Madrid 1-0!
- Liverpool – Real Madrid 1-0, cu Istvan Kovacs la centru. Românul, decizie controversată! Toate rezultatele
- Nota primită de Dennis Man după ce a jucat 58 de minute în Olympiacos – PSV