Thierry Henry nu l-a menajat pe Vinicius Jr, după eşecul lui Real Madrid. "Unii încearcă să fie mai inteligenţi când nu e cazul" - Antena Sport

Vinicius Junior a fost criticat de Thierry Henry, după Liverpool – Real Madrid 1-0, meci în care starul brazilian nu a avut nicio ocazie mare de a marca.

Fostul mare atacant francez i-a reproşat lui Vinicius că l-a scăpat din mână pe Bradley Conor, fundaşul pe care l-a dominat în primele dueluri, dar care apoi nu i-a mai dat nicio şansă starului de 25 de ani cotat la 150 de milioane de euro.

Thierry Henry nu l-a menajat pe Vinicius Jr, după eşecul lui Real Madrid

“Nu pot să înţeleg, trebuie să joci cu ce ai în faţă, trebuie să joci momentul. Chiar dacă nu este nimeni în careu, măcar i-ai retras pe adversari 30 de metri şi atunci trebuie să scoţi mingea pentru un mijlocaş, care să vină cu un şut din afara careului. Câteodată, oamenii încearcă să fie mai inteligenţi când nu este cazul.

A avut oportunităţi la început, Vinicius Junior l-a dominat pe Conor Bradley în primele 5-7 minute, dar după aceea l-a lăsat să respire. Trebuie să încerci până să ia un cartonaş galben, ca după aceea să nu se mai poată apăra cum a făcut-o de la început. Dar asta nu s-a întâmplat.

Vinicius a primit mingea într-un duel unu la unu după bătălia din primele minute cu Bradley Conor, dar a pasat-o fundaşului lateral, înainte să o primească din nou. Apoi a atacat când adversarii erau deja trei.