Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Thierry Henry nu l-a menajat pe Vinicius Jr, după eşecul lui Real Madrid. "Unii încearcă să fie mai inteligenţi când nu e cazul" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Thierry Henry nu l-a menajat pe Vinicius Jr, după eşecul lui Real Madrid. “Unii încearcă să fie mai inteligenţi când nu e cazul”

Thierry Henry nu l-a menajat pe Vinicius Jr, după eşecul lui Real Madrid. “Unii încearcă să fie mai inteligenţi când nu e cazul”

Publicat: 5 noiembrie 2025, 9:13

Comentarii
Thierry Henry nu l-a menajat pe Vinicius Jr, după eşecul lui Real Madrid. Unii încearcă să fie mai inteligenţi când nu e cazul

Thierry Henry, în timpul unei emisiuni - Profimedia Images

Vinicius Junior a fost criticat de Thierry Henry, după Liverpool – Real Madrid 1-0, meci în care starul brazilian nu a avut nicio ocazie mare de a marca.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul mare atacant francez i-a reproşat lui Vinicius că l-a scăpat din mână pe Bradley Conor, fundaşul pe care l-a dominat în primele dueluri, dar care apoi nu i-a mai dat nicio şansă starului de 25 de ani cotat la 150 de milioane de euro.

Thierry Henry nu l-a menajat pe Vinicius Jr, după eşecul lui Real Madrid

“Nu pot să înţeleg, trebuie să joci cu ce ai în faţă, trebuie să joci momentul. Chiar dacă nu este nimeni în careu, măcar i-ai retras pe adversari 30 de metri şi atunci trebuie să scoţi mingea pentru un mijlocaş, care să vină cu un şut din afara careului. Câteodată, oamenii încearcă să fie mai inteligenţi când nu este cazul.

A avut oportunităţi la început, Vinicius Junior l-a dominat pe Conor Bradley în primele 5-7 minute, dar după aceea l-a lăsat să respire. Trebuie să încerci până să ia un cartonaş galben, ca după aceea să nu se mai poată apăra cum a făcut-o de la început. Dar asta nu s-a întâmplat.

Vinicius a primit mingea într-un duel unu la unu după bătălia din primele minute cu Bradley Conor, dar a pasat-o fundaşului lateral, înainte să o primească din nou. Apoi a atacat când adversarii erau deja trei.

Reclamă
Reclamă

E matematică! Când eşti unu la unu, încearcă să vezi ce poţi să faci. De ce să dai mingea înapoi pentru a juca apoi unu contra trei? Câteodată nu pot să înţeleg de ce face asta”, a spus Thierry Henry, pentru CBS Sports.

Liverpool a învins, marţi seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, Real Madrid, într-un meci din etapa a patra a fazei principale a Ligii Campionilor, joc arbitrat de Istvan Kovacs.

Parizer, crenvurşti şi şuncă de Praga, la analize în laborator. Rezultatele sunt revoltătoareParizer, crenvurşti şi şuncă de Praga, la analize în laborator. Rezultatele sunt revoltătoare
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Imagini exclusive cu accidentul dintre autobuzul STB şi tramvai. Şapte persoane rănite
Observator
Imagini exclusive cu accidentul dintre autobuzul STB şi tramvai. Şapte persoane rănite
Cel mai mare sportiv român din istorie. Topul în care Gheorghe Hagi e pe 2, iar David Popovici abia al 5-lea. Sondaj FANATIK / Inscop
Fanatik.ro
Cel mai mare sportiv român din istorie. Topul în care Gheorghe Hagi e pe 2, iar David Popovici abia al 5-lea. Sondaj FANATIK / Inscop
8:52
Averea strânsă de Istvan Kovacs din fotbal. Centralul are în conturi o sumă fabuloasă
8:45
“Ce ţi-a spus Istvan Kovacs?” Ce a răspuns Xabi Alonso la conferinţa de presă, după Liverpool – Real Madrid 1-0
8:29
Ofertă pentru Dan Petrescu. Miliardarul cu avere de 100 de milioane de euro insistă pentru român
8:00
Începe carnavalul vitezei. Analiza lui Adrian Georgescu înainte de Marele Premiu al Braziliei
0:43
UEFA a explicat de ce Istvan Kovacs nu a acordat penalty la faza controversată din Liverpool – Real Madrid 1-0!
0:24
Verdictul specialistului după decizia controversată luată de Istvan Kovacs în Liverpool – Real Madrid 1-0!
Vezi toate știrile
1 Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență 2 Valeriu Iftime, savuros! A numit echipele care vor ajunge în play-off: “Vă daţi seama ce a ajuns Botoşaniul” 3 “Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool! 4 Rapid pregătește primul transfer al iernii. Mutarea de titlu pe care vor să o facă giuleștenii 5 Fostul jucător de la FCSB, refuz categoric pentru Gigi Becali: “Cel puţin cât e acolo” 6 Universitatea Craiova şi Dinamo au intrat pe fir! Se bat pe jucătorul dorit de FCSB
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în EredivisieReacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie
Neluțu Varga, anunț uriaș pentru CFR Cluj: „Toată lumea trebuie să își facă treaba”Neluțu Varga, anunț uriaș pentru CFR Cluj: „Toată lumea trebuie să își facă treaba”