Ce notă a primit Istvan Kovacs din partea englezilor, după ce a anulat un penalty pentru Liverpool - Antena Sport

Fotbal | Fotbal extern | Ce notă a primit Istvan Kovacs din partea englezilor, după ce a anulat un penalty pentru Liverpool

Ce notă a primit Istvan Kovacs din partea englezilor, după ce a anulat un penalty pentru Liverpool

Radu Constantin Publicat: 5 noiembrie 2025, 14:37 / Actualizat: 5 noiembrie 2025, 16:35

Ce notă a primit Istvan Kovacs din partea englezilor, după ce a anulat un penalty pentru Liverpool

Istvan Kovacs, în timpul unui meci din Champions League/ Profimedia

În minutul 30 al partidei Dominik Szoboszlai (25 de ani) a şutat spre poartă, mingea l-a atins în mână pe Aurelien Tchouameni (25 de ani), iar Istvan Kovacs a decis să dea minge de arbitru, după ce a fost chemat la VAR. Iniţial acordase lovitură liberă de la marginea careului.

Decizia centralului român a strânit un val de reacţii în lumea fotbalului. Unele pro, şi alte contra! Chiar şi UEFA a avut o poziţie oficială legată de decizia luată de Istvan Kovacs. “Mingea a atins brațul stâng al jucătorului cu numărul 14 al echipei Real Madrid, care era aproape de corp, într-o poziție naturală”, a transmis UEFA, într-un comunicat.

Presa din Anglia a analizat prestaţia centralului, iar nota oferită a fost 7, potrivit dailymail.co.uk. “A procedat corect necedând presiunii și neacordând penalty atunci când Tchouameni a atins mingea cu mâna. Francezul nu își putea retrage brațul din calea balonului”, au scris englezii.

 

