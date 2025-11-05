Gata, Genoa are antrenor! "Mâine semnează" - Antena Sport

Daniele De Rossi este antrenorul care vine la Genoa şi trebuie să salveze echipa de la retrogradare. Dan Şucu a ajuns la un acord cu fostul mijlocaş de la AS Roma, iar Gazzetta dello Sport anună că semnarea actelor se va face mâine.

Daniele De Rossi a fost filmat în seara de luni, 3 noiembrie, când ieșea de la negocieri cu oficialii grupării din Genova. La o zi disanţă, timp în care s-a discutat și varianta Paolo Vanoli, patronul Şucu a decis ca De Rossi să fie anunţat ca antrenor.

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, specializat pe fotbalul din Italia, fostul mijlocaș al Romei va semna un contract valabil până în vara anului 2026. El va avea şi opţiune de prelungire până în 2027, iar salariul anual va fi de 800.000 de euro.

Şi Edi Iordănescu a fost pe lista scurtă pentru înlocuirea lui Vieira

Fostul tehnician al celor de la Empoli, Roberto D’Aversa (50 de ani) şi fostul antrenor al lui Torino, Paolo Vanoli (53 de ani), au fost numele vehiculate de presa italiană ca posibili înlocuitori pentru Vieira. Pe lista scurtă a lui Şucu s-a aflat şi Edi Iordănescu, tehnician rămas fără angajament după ce a rezilat cu Legia Varşovia. Câştig de cauză în final a avut tot un antrenor intalian, Daniele De Rossi.