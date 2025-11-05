Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gata, Genoa are antrenor! "Mâine semnează" - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Gata, Genoa are antrenor! “Mâine semnează”

Gata, Genoa are antrenor! “Mâine semnează”

Radu Constantin Publicat: 5 noiembrie 2025, 12:43

Comentarii
Gata, Genoa are antrenor! Mâine semnează

Dan Şucu, înaintea unui meci / Profimedia

Daniele De Rossi este antrenorul care vine la Genoa şi trebuie să salveze echipa de la retrogradare. Dan Şucu a ajuns la un acord cu fostul mijlocaş de la AS Roma, iar Gazzetta dello Sport anună că semnarea actelor se va face mâine.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Daniele De Rossi a fost filmat în seara de luni, 3 noiembrie, când ieșea de la negocieri cu oficialii grupării din Genova. La o zi disanţă, timp în care s-a discutat și varianta Paolo Vanoli, patronul Şucu a decis ca De Rossi să fie anunţat ca antrenor.

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, specializat pe fotbalul din Italia, fostul mijlocaș al Romei va semna un contract valabil până în vara anului 2026. El va avea şi opţiune de prelungire până în 2027, iar salariul anual va fi de 800.000 de euro.

Şi Edi Iordănescu a fost pe lista scurtă pentru înlocuirea lui Vieira

Fostul tehnician al celor de la Empoli, Roberto D’Aversa (50 de ani) şi fostul antrenor al lui Torino, Paolo Vanoli (53 de ani), au fost numele vehiculate de presa italiană ca posibili înlocuitori pentru Vieira. Pe lista scurtă a lui Şucu s-a aflat şi Edi Iordănescu, tehnician rămas fără angajament după ce a rezilat cu Legia Varşovia. Câştig de cauză în final a avut tot un antrenor intalian, Daniele De Rossi.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Rețea de medici falși, anchetată pentru diplome obținute ilegal la Chișinău. Unii activau deja în România
Observator
Rețea de medici falși, anchetată pentru diplome obținute ilegal la Chișinău. Unii activau deja în România
Miodrag Belodedici a dezvăluit ultima convorbire cu Emeric Ienei: „Avea probleme. E una dintre cele mai triste zile din istoria Stelei”. Exclusiv
Fanatik.ro
Miodrag Belodedici a dezvăluit ultima convorbire cu Emeric Ienei: „Avea probleme. E una dintre cele mai triste zile din istoria Stelei”. Exclusiv
13:21
Oklahoma City Thunder, de neoprit! Campioana a ajuns la a opta victorie consecutivă
13:12
Bernadette Szocs – Sofia Polcanova LIVE VIDEO (19:30, AntenaPLAY). Duel tare la WTT Champions Frankfurt
12:41
Gică Hagi, după moartea lui Emeric Ienei: “Îți mulțumesc pentru tot, nea Imi. Vei fi mereu în inima mea”
12:24
Decizia FRF, după moartea lui Emeric Ienei! Răzvan Burleanu: “Un omagiu sincer”
12:16
Reacţie emoţionantă a lui Mircea Lucescu la moartea lui Ienei: “Un domn, greu să mai vorbesc acum!”
12:16
Gică Popescu, mesaj plin de durere după moartea lui Emeric Ienei: “Un om care a inspirat generații întregi”
Vezi toate știrile
1 Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență 2 Valeriu Iftime, savuros! A numit echipele care vor ajunge în play-off: “Vă daţi seama ce a ajuns Botoşaniul” 3 “Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool! 4 Rapid pregătește primul transfer al iernii. Mutarea de titlu pe care vor să o facă giuleștenii 5 “Ce ţi-a spus Istvan Kovacs?” Ce a răspuns Xabi Alonso la conferinţa de presă, după Liverpool – Real Madrid 1-0 6 Fostul jucător de la FCSB, refuz categoric pentru Gigi Becali: “Cel puţin cât e acolo”
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în EredivisieReacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie
Neluțu Varga, anunț uriaș pentru CFR Cluj: „Toată lumea trebuie să își facă treaba”Neluțu Varga, anunț uriaș pentru CFR Cluj: „Toată lumea trebuie să își facă treaba”