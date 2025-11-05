"Ce ţi-a spus Istvan Kovacs?" Ce a răspuns Xabi Alonso la conferinţa de presă, după Liverpool - Real Madrid 1-0 - Antena Sport

Istvan Kovacs a condus la centru meciul uriaş dintre Liverpool şi Real Madrid, 1-0, din grupa Ligii Campionilor, având parte de un duel cu multe momente încinse, precum faza controversată din prima repriză, la care cormoranii au cerut penalty.
În prelungirile partidei de pe Anfield Road, Xabi Alonso a avut un dialog prelungit cu Marcel Bîrsan, iar al patrulea oficial i-a atras atenţia lui Istvan Kovacs.
Istvan Kovacs i-a dat cartonaşul galben lui Xabi Alonso
Arbitrul român a venit până la marginea terenului şi, după mai multe secunde în care a oferit explicaţii, i-a acordat cartonaşul galben antrenorului los blancos. Întrebat la conferinţa de presă ce i-a transmis Kovacs, ibericul a avut un răspuns diplomat.
“Sunt deciziile arbitrului, asta e tot”, a fost reacţia lui Xabi Alonso, conform sport.ro.
UEFA a explicat de ce Istvan Kovacs nu a acordat penalty
UEFA a explicat oficial, într-un comunicat, de ce arbitrul român Istvan Kovacs (41 de ani) nu a acordat penalty la faza controversată din minutul 30 al meciului Liverpool – Real Madrid 1-0.
În minutul 30 al partidei Dominik Szoboszlai (25 de ani) a şutat spre poartă, mingea l-a atins în mână pe Aurelien Tchouameni (25 de ani), iar Istvan Kovacs a decis să dea minge de arbitru, după ce a fost chemat la VAR. Iniţial acordase lovitură liberă de la marginea careului.
“Mingea a atins brațul stâng al jucătorului cu numărul 14 al echipei Real Madrid, care era aproape de corp, într-o poziție naturală”, a transmis UEFA, într-un comunicat.
