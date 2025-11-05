Românul care va antrena o echipă naţională la Cupa Africii pe Națiuni. A fost prezentat oficial - Antena Sport

Închide meniul
Românul care va antrena o echipă naţională la Cupa Africii pe Națiuni. A fost prezentat oficial

Radu Constantin Publicat: 5 noiembrie 2025, 10:55

Sursa foto: Profimedia

Federaţia din Zimbabwe l-a numit pe Marian (Mario) Marinică în funcţia de antrenor principal al echipei naţionale, cu aproximativ şase săptămâni înainte de Cupa Africii pe Naţiuni, oferindu-i un contract pe un an.

Românul în vârstă de 60 de ani a antrenat anterior două naţionale africane — Malawi, la Cupa Africii pe Naţiuni 2021 din Camerun, şi Liberia, care l-a demis în mijlocul preliminariilor pentru Cupa Africii pe Naţiuni 2025, acum un an.

Marinică îl înlocuieşte pe antrenorul german Michael Nees, care a fost demis de Zimbabwe după ce echipa nu a reuşit să câştige niciun meci în campania de calificare pentru Cupa Mondială din 2026, care s-a încheiat luna trecută.

Zimbabwe va juca în Grupa B la Cupa Africii pe Naţiuni şi va începe competiţia împotriva Egiptului, în data de 22 decembrie. De asemenea, va întâlni Angola şi Africa de Sud în cadrul grupei.

